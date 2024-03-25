https://1prime.ru/20240325/846669601.html
Россиянам назвали замену продуктам Microsoft
Россиянам назвали замену продуктам Microsoft - 25.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали замену продуктам Microsoft
Отечественные "облака" могут полностью заменить продукты Microsoft, к которым скоро пропадет доступ, к тому же за последние 5-10 лет спроса на облачные сервисы... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T08:53+0300
2024-03-25T08:53+0300
2024-03-25T08:55+0300
microsoft
облачные технологии
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Отечественные "облака" могут полностью заменить продукты Microsoft, к которым скоро пропадет доступ, к тому же за последние 5-10 лет спроса на облачные сервисы американского разработчика среди крупных российских компаний практически не было, рассказал РИА Новости партнер Лиги Цифровой Экономики, директор направления облачных решений Лиги Михаил Бараблин. Ранее в марте корпорация Microsoft в письме для клиентов сообщила, что с 20 марта закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений. Аналогичное письмо направила и Amazon. Ограничения вводятся в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза, который был принят 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. Позже вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов сообщил, что представители Microsoft обсуждают перенос сроков приостановки доступа к части сервисов компании, в том числе облачным, в РФ с 20 марта на конец месяца, что дает время настроить работу альтернативной инфраструктуры, при этом отключение не затронет продукты для физлиц. "По нашему опыту, за последние пять-десять лет не было значительных внедрений облачных сервисов Microsoft для крупных заказчиков, тем более для государственных организаций. На наш взгляд, такие продукты не имеют существенного значения для отраслей... Все задачи, которые выполнялись с помощью сервисов Microsoft, могут решить российские аналоги. В отечественных разработках меньше продвинутых функций, но российских "облаков" уже достаточно много", - сообщил Бараблин. Он также отметил, что сервисы Microsoft давно не пользуются большой популярностью в России из-за сравнительно высокой стоимости в пересчете на количество рабочих мест сотрудников. "Ответ прост - эти решения не выполняют значительных функций", - добавил эксперт. По его словам, отечественные сервисы отличаются простотой, доступностью и экономической привлекательностью, а также более понятной моделью поддержки. Он заметил, что почти все крупные компании не зависят от иностранных IT-решений, а особенно от облачных сервисов. "Основная проблема - это привычки пользователей. Им потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым решениям", - сказал Бараблин, добавив, что спрос на российские облачные решения все равно активно растет.
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microsoft, облачные технологии
Microsoft, облачные технологии
Россиянам назвали замену продуктам Microsoft
Партнер Лиги Цифровой Экономики Барабалин: российские "облака" могут заменить Microsoft
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Отечественные "облака" могут полностью заменить продукты Microsoft, к которым скоро пропадет доступ, к тому же за последние 5-10 лет спроса на облачные сервисы американского разработчика среди крупных российских компаний практически не было, рассказал РИА Новости партнер Лиги Цифровой Экономики, директор направления облачных решений Лиги Михаил Бараблин.
Ранее в марте корпорация Microsoft в письме для клиентов сообщила, что с 20 марта закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, это коснется и облачных решений. Аналогичное письмо направила и Amazon. Ограничения вводятся в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза, который был принят 18 декабря. Он ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.
Позже вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов сообщил, что представители Microsoft обсуждают перенос сроков приостановки доступа к части сервисов компании, в том числе облачным, в РФ с 20 марта на конец месяца, что дает время настроить работу альтернативной инфраструктуры, при этом отключение не затронет продукты для физлиц.
"По нашему опыту, за последние пять-десять лет не было значительных внедрений облачных сервисов Microsoft для крупных заказчиков, тем более для государственных организаций. На наш взгляд, такие продукты не имеют существенного значения для отраслей... Все задачи, которые выполнялись с помощью сервисов Microsoft, могут решить российские аналоги. В отечественных разработках меньше продвинутых функций, но российских "облаков" уже достаточно много", - сообщил Бараблин.
Хакеры могут взломать смартфон по звуку движения пальца. Но есть защита
Он также отметил, что сервисы Microsoft давно не пользуются большой популярностью в России из-за сравнительно высокой стоимости в пересчете на количество рабочих мест сотрудников. "Ответ прост - эти решения не выполняют значительных функций", - добавил эксперт.
По его словам, отечественные сервисы отличаются простотой, доступностью и экономической привлекательностью, а также более понятной моделью поддержки. Он заметил, что почти все крупные компании не зависят от иностранных IT-решений, а особенно от облачных сервисов.
"Основная проблема - это привычки пользователей. Им потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым решениям", - сказал Бараблин, добавив, что спрос на российские облачные решения все равно активно растет.