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В Европе выражают недовольство ограничениями поставок российских алмазов

В Европе выражают недовольство ограничениями поставок российских алмазов - 25.03.2024, ПРАЙМ

В Европе выражают недовольство ограничениями поставок российских алмазов

Европейские трейдеры считают законодательные решения ЕС по российским алмазам абсурдным и вызывающим хаос, сообщило британское издание The Times. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T09:11+0300

2024-03-25T09:11+0300

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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Европейские трейдеры считают законодательные решения ЕС по российским алмазам абсурдным и вызывающим хаос, сообщило британское издание The Times.Авторы материала напомнили, что после вступления санкционных ограничений Еврокомиссия распорядилась, чтобы все поступающие в ЕС алмазы шли в бльгийский Антверпен для проверки на предмет их возможного российского происхождени. Город является крупнейшим мировым центром торговли алмазамиТрейдеры рассказали The Times, что из-за данной меры возникают длительные задержки, дополнительные расходы, появляются недовольные клиенты, при этом еврочиновники требуют множество подтверждающих документов. Отмечается, что если раньше на выполнение заказа требовалось до двух суток, то сейчас процесс занимает до двух недель. "Десять компаний уже сообщили мне, что планируют переехать в Дубай или Индию из-за этих новых правил", — сообщил изданию финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена.В материале отмечается, что Лондон и Вашингтон отказались от указанной схемы и разрешили производителям самостоятельно сертифицировать страну происхождения бриллиантов.Президент Лондонской алмазной биржи Алан Коэн заявил журналистам, что ранее он думал, что Brexit был самой большой совершенной Британией ошибкой"Сейчас я думаю: Боже мой, как я рад, что мы оттуда вышли", — сказал он.Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) на прошлой неделе направил участникам рынка письмо с указанием, что санкции стран "Большой семерки" против российских алмазов привели к нарушениям в поставках из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.Ограничения на импорт алмазов из РФ в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января 2024 года. С 1 марта страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах.

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ювелиры, санкции против рф