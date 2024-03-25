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Маск отказался поддерживать американских демократов
Маск отказался поддерживать американских демократов - 25.03.2024, ПРАЙМ
Маск отказался поддерживать американских демократов
Американский бизнесмен Илон Маск перед президентскими выборами в США заявил, что прекратит поддерживать демократическую партию страны. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T09:18+0300
2024-03-25T09:18+0300
2024-03-25T09:18+0300
политика
илон маск
демократическая партия сша
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск перед президентскими выборами в США заявил, что прекратит поддерживать демократическую партию страны. "Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец", — написал он в соцсети Х. В США красный является цветом республиканской партии, а синий соотносится с демократами. "Синие волны" и "красные волны" используют для описания того, какая партия лидирует в ходе выборов. Экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от республиканской и демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
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илон маск, демократическая партия сша
Политика, Илон Маск, Демократическая партия США
Маск отказался поддерживать американских демократов
Маск заявил, что США нужна "красная волна", иначе стране наступит конец
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск перед президентскими выборами в США заявил, что прекратит поддерживать демократическую партию страны.
"Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец", — написал он в соцсети Х.
В США красный является цветом республиканской партии, а синий соотносится с демократами. "Синие волны" и "красные волны" используют для описания того, какая партия лидирует в ходе выборов.
Экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от республиканской и демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.