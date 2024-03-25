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Маск отказался поддерживать американских демократов

Маск отказался поддерживать американских демократов - 25.03.2024, ПРАЙМ

Маск отказался поддерживать американских демократов

Американский бизнесмен Илон Маск перед президентскими выборами в США заявил, что прекратит поддерживать демократическую партию страны. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T09:18+0300

2024-03-25T09:18+0300

2024-03-25T09:18+0300

политика

илон маск

демократическая партия сша

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск перед президентскими выборами в США заявил, что прекратит поддерживать демократическую партию страны. "Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец", — написал он в соцсети Х. В США красный является цветом республиканской партии, а синий соотносится с демократами. "Синие волны" и "красные волны" используют для описания того, какая партия лидирует в ходе выборов. Экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от республиканской и демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, демократическая партия сша