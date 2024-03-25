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"Инвестпалата" установила цены выкупа иностранных бумаг в рамках обмена

"Инвестпалата" установила цены выкупа иностранных бумаг в рамках обмена - 25.03.2024, ПРАЙМ

"Инвестпалата" установила цены выкупа иностранных бумаг в рамках обмена

"Инвестиционная палата", которая выступает организатором торгов в рамках обмена замороженными активами, установила начальные цены выкупа иностранных ценных... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T09:22+0300

2024-03-25T09:22+0300

2024-03-25T09:22+0300

экономика

выкуп акций

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата", которая выступает организатором торгов в рамках обмена замороженными активами, установила начальные цены выкупа иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов, говорится в сообщении компании. Начальная стоимость каждой иностранной ценной бумаги определена в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта (за основу были взяты котировки бирж первичного листинга бумаг). Физические лица-резиденты могут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов. Полный перечень иностранных ценных бумаг, которые можно предложить к продаже, и начальная стоимость каждой из них опубликованы на сайте "Инвестиционной палаты". Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С". Прием заявок российских физических лиц на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. "Брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании паевых инвестиционных фондов могут установить для своих клиентов-владельцев иностранных ценных бумаг более ранний финальный срок подачи заявок. Это необходимо для того, чтобы своевременно проверить и передать организатору торгов полученные заявки", - говорится в сообщении. Выкуп пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Продавцы-резиденты вне зависимости от размера портфеля иностранных активов могут предъявить к выкупу иностранные ценные бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тысяч рублей. После того как брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФов передадут все полученные от физических лиц-резидентов заявки "Инвестиционной палате", из предъявленных к выкупу иностранных ценных бумаг будет сформирован единый пул, который организатор торгов поделит на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты. Впоследствии сформированные лоты будут предложены нерезидентам.

https://1prime.ru/20240319/rezidenty-846489619.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выкуп акций