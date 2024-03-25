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"Инвестпалата" установила цены выкупа иностранных бумаг в рамках обмена - 25.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240325/846670574.html
"Инвестпалата" установила цены выкупа иностранных бумаг в рамках обмена
"Инвестпалата" установила цены выкупа иностранных бумаг в рамках обмена - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Инвестпалата" установила цены выкупа иностранных бумаг в рамках обмена
"Инвестиционная палата", которая выступает организатором торгов в рамках обмена замороженными активами, установила начальные цены выкупа иностранных ценных... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T09:22+0300
2024-03-25T09:22+0300
экономика
выкуп акций
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата", которая выступает организатором торгов в рамках обмена замороженными активами, установила начальные цены выкупа иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов, говорится в сообщении компании. Начальная стоимость каждой иностранной ценной бумаги определена в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта (за основу были взяты котировки бирж первичного листинга бумаг). Физические лица-резиденты могут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов. Полный перечень иностранных ценных бумаг, которые можно предложить к продаже, и начальная стоимость каждой из них опубликованы на сайте "Инвестиционной палаты". Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С". Прием заявок российских физических лиц на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. "Брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании паевых инвестиционных фондов могут установить для своих клиентов-владельцев иностранных ценных бумаг более ранний финальный срок подачи заявок. Это необходимо для того, чтобы своевременно проверить и передать организатору торгов полученные заявки", - говорится в сообщении. Выкуп пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Продавцы-резиденты вне зависимости от размера портфеля иностранных активов могут предъявить к выкупу иностранные ценные бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тысяч рублей. После того как брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФов передадут все полученные от физических лиц-резидентов заявки "Инвестиционной палате", из предъявленных к выкупу иностранных ценных бумаг будет сформирован единый пул, который организатор торгов поделит на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты. Впоследствии сформированные лоты будут предложены нерезидентам.
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выкуп акций
Экономика, выкуп акций
09:22 25.03.2024
 
"Инвестпалата" установила цены выкупа иностранных бумаг в рамках обмена

"Инвестпалата" установила начальные цены выкупа иностранных ценных бумаг в рамках обмена

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата", которая выступает организатором торгов в рамках обмена замороженными активами, установила начальные цены выкупа иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов, говорится в сообщении компании.
Начальная стоимость каждой иностранной ценной бумаги определена в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта (за основу были взяты котировки бирж первичного листинга бумаг). Физические лица-резиденты могут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов. Полный перечень иностранных ценных бумаг, которые можно предложить к продаже, и начальная стоимость каждой из них опубликованы на сайте "Инвестиционной палаты".
Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физических лиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С". Прием заявок российских физических лиц на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.
"Брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании паевых инвестиционных фондов могут установить для своих клиентов-владельцев иностранных ценных бумаг более ранний финальный срок подачи заявок. Это необходимо для того, чтобы своевременно проверить и передать организатору торгов полученные заявки", - говорится в сообщении.
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Выкуп пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Продавцы-резиденты вне зависимости от размера портфеля иностранных активов могут предъявить к выкупу иностранные ценные бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тысяч рублей.
После того как брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФов передадут все полученные от физических лиц-резидентов заявки "Инвестиционной палате", из предъявленных к выкупу иностранных ценных бумаг будет сформирован единый пул, который организатор торгов поделит на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты. Впоследствии сформированные лоты будут предложены нерезидентам.
 
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