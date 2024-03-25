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В Турции опасаются за энергобезопасность из-за поставок Украине БПЛА

В Турции опасаются за энергобезопасность из-за поставок Украине БПЛА - 25.03.2024, ПРАЙМ

В Турции опасаются за энергобезопасность из-за поставок Украине БПЛА

Турецкие поставки беспилотников Киеу подрывает энергобезопасность и внешнюю торговлю страны, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T09:31+0300

2024-03-25T09:31+0300

2024-03-25T09:31+0300

политика

энергобезопасность

турция

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АНКАРА, 25 мар - ПРАЙМ. Турецкие поставки беспилотников Киеу подрывает энергобезопасность и внешнюю торговлю страны, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Он отметил, что Россия является естественным союзником и ближайшим партнером Турции как в экономике, так и в сфере безопасности."Руководство Ak Parti (правящая в Турции Партия справедливости и развития - ред.), которое предоставляет Украине беспилотники и БПЛА, используемые в военных целях, и снабжает их боеприпасами, подрывает энергетическую безопасность Турции и ввергает ее внешнюю торговлю в тяжелый кризис, наносит ущерб производству и провоцирует рост цен", — казал Перинчек. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин ранее заявил, что на Украине стартовало строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Родина" — партия левого толка, стоящая на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих — крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

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энергобезопасность, турция