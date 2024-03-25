https://1prime.ru/20240325/846672639.html

"Станет бесполезной". СМИ раскрыли, почему Запад скоро откажется от Украины

"Станет бесполезной". СМИ раскрыли, почему Запад скоро откажется от Украины - 25.03.2024, ПРАЙМ

"Станет бесполезной". СМИ раскрыли, почему Запад скоро откажется от Украины

Западу следует готовиться к победе России в украинским конфликте. После его окончания Украина превратится в бесполезное для него государство, в частности из-за... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T10:30+0300

2024-03-25T10:30+0300

2024-03-25T10:31+0300

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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Западу следует готовиться к победе России в украинским конфликте. После его окончания Украина превратится в бесполезное для него государство, в частности из-за того, что уже не будет соответствовать критериям ни для вступления в НАТО, ни, тем более, в Евросоюз. Об этом пишет Akharin Khabar.Отмечается, что Россия смогла включить в свой состав Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР, причем как военным, так и юридическим путем. Также она фактически отрезала Украину от доступа к Азовском морю. Кроме того, если Россия и дальше будет добиваться успехов и возьмет под контроль Одесскую область, то Украина потеряет доступ к Черному морю. Это будет означать, что она лишится связи с международными водами. Таким образом, Азовское море будет под полным контролем РФ и она полностью обезопасит Крымский полуостров с запада. Кроме того, все транзитные торговые пути по Черному морю в сторону Турции и других регионов мира будут перекрыты и торговля по ним станет возможной лишь с согласия Москвы и при ее содействии, считает Akharin Khabar.Вместе с тем, по мнению авторов материала, США смогли отколоть Россию от стран Западной Европы, но при этом Москва расширила и даже укрепила инициированные ею ранее новые альянсы на базе БРИКС, ШОС и ОДКБ. Причем в эти организации стали входить новые крупные игроки. Россия также смогла установить альянсы с традиционными партнерами США на Ближнем Востоке — Саудовской Аравией и ОАЭ. В диалоге Москвы с Эр-Риядом или Абу-Даби стали звучать такие термины, как "важнейшие партнеры" или "стратегические партнеры", что казалось немыслимым лет 10-15 лет назад.По мнению Akharin Khabar, украинский конфликт уже фактически достиг стадии заморозки, но мирного соглашения пока нет. Заключение мира на условиях одной из сторон в сложившейся ситуации едва ли возможно и единственным возможным сценарием являются многосторонние соглашения о прекращении огня наподобие Минский, считают авторы материала. Также отмечается, что США продолжат пытаться ослабить России и дестабилизировать ситуацию в ней, а Москва будет приветствовать любое неизменное на этом пути проявление разногласий внутри самого блока.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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россия, украина, нато, сша