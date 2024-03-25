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Медведев призвал жестко наказать всех причастных к теракту

Медведев призвал жестко наказать всех причастных к теракту - 25.03.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал жестко наказать всех причастных к теракту

Лиц, совершивших теракт в "Крокусе" надо убить, при этом гораздо важнее убить всех причастных, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T12:56+0300

2024-03-25T12:56+0300

2024-03-25T12:57+0300

происшествия

крокус сити холл

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Лиц, совершивших теракт в "Крокусе" надо убить, при этом гораздо важнее убить всех причастных, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", — написал он в своем Telegram-канале.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240325/krokus-846677611.html

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крокус сити холл, дмитрий медведев