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Усилия стран направлены на альтернативную энергетику, заявил Мишустин - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Усилия стран направлены на альтернативную энергетику, заявил Мишустин
Усилия стран направлены на альтернативную энергетику, заявил Мишустин - 25.03.2024, ПРАЙМ
Усилия стран направлены на альтернативную энергетику, заявил Мишустин
В силу климатических изменений, глобального потепления и проблем с экологией усилия государств направлены на использование альтернативных источников энергии,... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T13:45+0300
2024-03-25T13:45+0300
энергетика
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В силу климатических изменений, глобального потепления и проблем с экологией усилия государств направлены на использование альтернативных источников энергии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям XIII Международного форума "Атомэкспо-2024" в Сириусе. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Уважаемые друзья! Приветствую вас в Сочи на международном форуме "Атомэкспо-2024", где представители профессионального сообщества, ведущих компаний из России, стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки смогут обсудить актуальные задачи, а также обменяться опытом, укрепить партнёрские отношения. Изменение климата, глобальное потепление, экологические проблемы – всё это влияет на окружающую среду. Поэтому в настоящее время усилия государств направлены на использование альтернативных источников энергии. Атом – один из них. Он обладает уникальными характеристиками, является самым чистым, занимает лидирующее место по минимизации выбросов CO2", — сказано в телеграмме. Премьер также отметил важность того, что на форуме будут затронуты ключевые аспекты вклада отрасли в сокращение углеродных выбросов. Особое внимание уделено процессу перехода к двухкомпонентной атомной энергетике и перспективным разработкам в области генерации энергии четвёртого поколения. "Уверен, что состоится конструктивная дискуссия, а ваши инициативы помогут дальнейшему развитию ядерных технологий, укреплению технологического суверенитета", - добавляется в телеграмме. В заключение Мишустин пожелал участникам продуктивной работы, новых деловых контактов и всего наилучшего. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
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михаил мишустин
Энергетика, Михаил Мишустин
13:45 25.03.2024
 
Усилия стран направлены на альтернативную энергетику, заявил Мишустин

Мишустин: усилия государств направлены на использование альтернативных источников энергии

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В силу климатических изменений, глобального потепления и проблем с экологией усилия государств направлены на использование альтернативных источников энергии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям XIII Международного форума "Атомэкспо-2024" в Сириусе. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас в Сочи на международном форуме "Атомэкспо-2024", где представители профессионального сообщества, ведущих компаний из России, стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки смогут обсудить актуальные задачи, а также обменяться опытом, укрепить партнёрские отношения. Изменение климата, глобальное потепление, экологические проблемы – всё это влияет на окружающую среду. Поэтому в настоящее время усилия государств направлены на использование альтернативных источников энергии. Атом – один из них. Он обладает уникальными характеристиками, является самым чистым, занимает лидирующее место по минимизации выбросов CO2", — сказано в телеграмме.
Премьер также отметил важность того, что на форуме будут затронуты ключевые аспекты вклада отрасли в сокращение углеродных выбросов. Особое внимание уделено процессу перехода к двухкомпонентной атомной энергетике и перспективным разработкам в области генерации энергии четвёртого поколения.
"Уверен, что состоится конструктивная дискуссия, а ваши инициативы помогут дальнейшему развитию ядерных технологий, укреплению технологического суверенитета", - добавляется в телеграмме.
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Лихачев назвал последствия политизации мировой атомной отрасли
13:13
В заключение Мишустин пожелал участникам продуктивной работы, новых деловых контактов и всего наилучшего.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
 
ЭнергетикаМихаил Мишустин
 
 
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