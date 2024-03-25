https://1prime.ru/20240325/846681300.html

"Аэроэкспресс" продлил опцию компенсации проезда родным погибших в теракте

"Аэроэкспресс" продлил опцию компенсации проезда родным погибших в теракте - 25.03.2024, ПРАЙМ

"Аэроэкспресс" продлил опцию компенсации проезда родным погибших в теракте

"Аэроэкспресс" продлил опцию компенсации проезда на своих поездах и экспресс-автобусах, которые курсируют между Москвой и столичными аэропортами, родным и... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T14:05+0300

2024-03-25T14:05+0300

2024-03-25T14:05+0300

происшествия

аэроэкспресс

крокус сити холл

компенсация

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" продлил опцию компенсации проезда на своих поездах и экспресс-автобусах, которые курсируют между Москвой и столичными аэропортами, родным и близким погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", следует из сообщения компании. Ранее компания сообщала, что компенсирует стоимость проезда на поездах и экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" родным и близким погибших и пострадавших, которым необходимы поездки 22-24 марта. "Напоминаем, что родным и близким погибших и пострадавших мы компенсируем стоимость проезда на наших поездах и экспресс-автобусах. Период, в который можно воспользоваться поездками, продлится до окончания проведения следственных действий", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса" в понедельник. Для компенсации проезда надо заполнить форму обратной связи на официальном сайте или в мобильном приложении "Аэроэкспресс", приложив подтверждающие документы, или обратиться на горячую линию по номеру 8 (800) 700-33-77 (для регионов России, звонок бесплатный), 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы и других стран). "В качестве подтверждающих документов, в частности, могут быть предоставлены: авиабилеты; документы, подтверждающие родство; справки из медицинских учреждений, МВД или иных правоохранительных и государственных органов, а также специальных служб", - уточняет компания. "Аэроэкспресс" отмечает, что отдел по работе с обращениями работает в усиленном режиме. "Все поступающие обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки и оперативно произведены выплаты. Пассажиры, которые изменили планы в связи с происшествием, также могут обратиться за возвратом стоимости ранее купленных билетов", - добавляется в сообщении. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240324/kompensatsiya-846662779.html

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аэроэкспресс, крокус сити холл, компенсация