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Россияне стали лидерами по росту турпотока в Азербайджане
Россияне стали лидерами по росту турпотока в Азербайджане - 25.03.2024, ПРАЙМ
Россияне стали лидерами по росту турпотока в Азербайджане
Россияне заняли первое место по росту туристического потока в Азербайджане по итогам января и февраля, сообщает посольство республики в Москве. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:10+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россияне заняли первое место по росту туристического потока в Азербайджане по итогам января и февраля, сообщает посольство республики в Москве. "Поток туристов в Азербайджанскую Республику из Российской Федерации значительно возрос. В январе - феврале текущего года Азербайджан посетила 341 тысяча иностранцев, что на 46,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку лидеров вошли Россия — 26,8%, Турция — 19,9% и Иран — 6,9%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
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российские туристы, азербайджан
российские туристы, АЗЕРБАЙДЖАН
Россияне стали лидерами по росту турпотока в Азербайджане
Посольство Азербайджана: россияне стали лидерами по росту турпотока в стране с 26,8%
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россияне заняли первое место по росту туристического потока в Азербайджане по итогам января и февраля, сообщает посольство республики в Москве.
В ЦСР выяснили, зачем едут в Россию туристы из Китая и Индии
"Поток туристов в Азербайджанскую Республику из Российской Федерации значительно возрос. В январе - феврале текущего года Азербайджан посетила 341 тысяча иностранцев, что на 46,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку лидеров вошли Россия — 26,8%, Турция — 19,9% и Иран — 6,9%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.