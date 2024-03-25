https://1prime.ru/20240325/846681775.html

Россияне стали лидерами по росту турпотока в Азербайджане

Россияне стали лидерами по росту турпотока в Азербайджане - 25.03.2024, ПРАЙМ

Россияне стали лидерами по росту турпотока в Азербайджане

Россияне заняли первое место по росту туристического потока в Азербайджане по итогам января и февраля, сообщает посольство республики в Москве. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T14:10+0300

2024-03-25T14:10+0300

2024-03-25T14:10+0300

российские туристы

азербайджан

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россияне заняли первое место по росту туристического потока в Азербайджане по итогам января и февраля, сообщает посольство республики в Москве. "Поток туристов в Азербайджанскую Республику из Российской Федерации значительно возрос. В январе - феврале текущего года Азербайджан посетила 341 тысяча иностранцев, что на 46,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку лидеров вошли Россия — 26,8%, Турция — 19,9% и Иран — 6,9%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

https://1prime.ru/20240325/846665660.html

азербайджан

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российские туристы, азербайджан