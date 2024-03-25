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Суд утвердил взыскание с Credit Agricole денег в пользу НПЗ "Газпром нефти"
Суд утвердил взыскание с Credit Agricole денег в пользу НПЗ "Газпром нефти" - 25.03.2024, ПРАЙМ
Суд утвердил взыскание с Credit Agricole денег в пользу НПЗ "Газпром нефти"
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящего суда, который по иску АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" взыскал более 5,3 | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:22+0300
2024-03-25T14:22+0300
2024-03-25T14:22+0300
экономика
credit agricole
газпром нефть
суд
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящего суда, который по иску АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" взыскал более 5,3 миллиона евро (более 535 миллионов рублей по текущему курсу) долга с французского банка Credit Agricole Corporate and Investment Bank. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу французского банка на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу. Суд в октябре удовлетворил и другие требования истца: признал недействительной гарантию, выданную ответчиком компании Lummus Technology, в отношении указания на то, что гарантия регулируется законодательством Сингапура, и взыскал с французского банка проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6,9% годовых за период с 10 мая 2022 по дату фактического погашения долга. Банковская гарантия обеспечивала обязательства нидерландской Lummus Technology как поставщика по договору поставки с АО "Газпромнефть – Московский НПЗ". В марте 2022 года, по словам представителя истца, поставщик отказался от исполнения обязательств, после чего российская компания в мае того же года направила в банк требование о выплате по гарантии в размере перечисленного поставщику аванса. Представитель ответчика заявил, что у банка обязательство выплаты не возникло, так как он не получил надлежащим образом оформленного требования, а письмо, "похожее на требование", было направлено другому юрлицу. Ранее ответчик просил суд оставить иск без рассмотрения в связи с неподсудностью дела российским судам, так как стороны договорились вести в споры в суде Сингапура, но арбитражный суд Москвы ходатайство ответчика отклонил. Московский НПЗ – одно из основных перерабатывающих предприятий "Газпром нефти". Завод в 2021 году сообщал, что заключил с Lummus Technology, одним из ведущих мировых производителей решений для нефтегазовой отрасли, контракт на поставку оборудования для секции замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти. Группа Credit Agricole на фоне ситуации вокруг Украины в марте 2022 года сообщила о приостановке своей деятельности в России.
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credit agricole, газпром нефть, суд
Экономика, Credit Agricole, Газпром нефть, суд
Суд утвердил взыскание с Credit Agricole денег в пользу НПЗ "Газпром нефти"
Апелляция утвердила взыскание с Credit Agricole 5,3 млн евро в пользу НПЗ "Газпром нефти"
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящего суда, который по иску АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" взыскал более 5,3 миллиона евро (более 535 миллионов рублей по текущему курсу) долга с французского банка Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу французского банка на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.
Суд в октябре удовлетворил и другие требования истца: признал недействительной гарантию, выданную ответчиком компании Lummus Technology, в отношении указания на то, что гарантия регулируется законодательством Сингапура, и взыскал с французского банка проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6,9% годовых за период с 10 мая 2022 по дату фактического погашения долга.
Банковская гарантия обеспечивала обязательства нидерландской Lummus Technology как поставщика по договору поставки с АО "Газпромнефть – Московский НПЗ". В марте 2022 года, по словам представителя истца, поставщик отказался от исполнения обязательств, после чего российская компания в мае того же года направила в банк требование о выплате по гарантии в размере перечисленного поставщику аванса.
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Представитель ответчика заявил, что у банка обязательство выплаты не возникло, так как он не получил надлежащим образом оформленного требования, а письмо, "похожее на требование", было направлено другому юрлицу. Ранее ответчик просил суд оставить иск без рассмотрения в связи с неподсудностью дела российским судам, так как стороны договорились вести в споры в суде Сингапура, но арбитражный суд Москвы ходатайство ответчика отклонил.
Московский НПЗ – одно из основных перерабатывающих предприятий "Газпром нефти". Завод в 2021 году сообщал, что заключил с Lummus Technology, одним из ведущих мировых производителей решений для нефтегазовой отрасли, контракт на поставку оборудования для секции замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти. Группа Credit Agricole на фоне ситуации вокруг Украины в марте 2022 года сообщила о приостановке своей деятельности в России.