https://1prime.ru/20240325/846683191.html

"Росатом" и DP World разрабатывают транзитный маршрут через Севморпуть

"Росатом" и DP World разрабатывают транзитный маршрут через Севморпуть - 25.03.2024, ПРАЙМ

"Росатом" и DP World разрабатывают транзитный маршрут через Севморпуть

Совместное предприятие "Росатома" и DP World разрабатывает транзитный маршрут через Северный морской путь, который будет на 40% быстрее маршрута из Токио в... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T14:37+0300

2024-03-25T14:37+0300

2024-03-25T14:37+0300

экономика

росатом

северный морской путь

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/19/840561935_0:291:3073:2019_1920x0_80_0_0_5bda3abb7dbb3d9364d492efb867d726.jpg

СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Совместное предприятие "Росатома" и DP World разрабатывает транзитный маршрут через Северный морской путь, который будет на 40% быстрее маршрута из Токио в Лондон через Суэцкий канал, заявил председатель совета директоров и генеральный директор логистической компании DP World, Его Превосходительство Султан Ахмед Бин Сулайем. "Мы очень гордимся нашим сотрудничеством с "Росатомом". Мы разрабатываем транзитный маршрут через Северный морской путь. Если мы возьмем корабль, который перевозит грузы из Токио в Лондон, через Суэцкий канал расстояние будет 24 тысяч километров, через север - это 13 тысяч километров. Это на 40% быстрее и означает меньший выброс углекислого газа", - сказал он выступая на пленарном заседании на форуме "Атомэкспо". Осенью 2023 года "Росатом" и DP World создали совместное предприятие "Международная контейнерная логистика" для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути. Сообщалось, что на пилотном этапе это СП, как ожидается, обеспечит ежегодный объем перевозок до 800 тысяч TEU (условное обозначение 20-футового контейнера). "Дочке" "Росатома" компании "Русатом Карго" в проекте принадлежит 51%, DPWorld - 49%. Уставной капитал СП составляет 960 миллионов рублей. В декабре 2023 года "Росатом" и DPWorld подписали соглашение, предусматривающее создание глобального логистического оператора для работы на российском и международном рынках. DP World (Дубай, ОАЭ) - ведущий мировой поставщик комплексного цифрового транспортно-логистического сервиса, обеспечивающего торговые перевозки по всему миру. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".

https://1prime.ru/20240229/845731434.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом, северный морской путь