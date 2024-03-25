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"Росатом" и DP World разрабатывают транзитный маршрут через Севморпуть - 25.03.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" и DP World разрабатывают транзитный маршрут через Севморпуть
"Росатом" и DP World разрабатывают транзитный маршрут через Севморпуть - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Росатом" и DP World разрабатывают транзитный маршрут через Севморпуть
Совместное предприятие "Росатома" и DP World разрабатывает транзитный маршрут через Северный морской путь, который будет на 40% быстрее маршрута из Токио в... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:37+0300
2024-03-25T14:37+0300
экономика
росатом
северный морской путь
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Совместное предприятие "Росатома" и DP World разрабатывает транзитный маршрут через Северный морской путь, который будет на 40% быстрее маршрута из Токио в Лондон через Суэцкий канал, заявил председатель совета директоров и генеральный директор логистической компании DP World, Его Превосходительство Султан Ахмед Бин Сулайем. "Мы очень гордимся нашим сотрудничеством с "Росатомом". Мы разрабатываем транзитный маршрут через Северный морской путь. Если мы возьмем корабль, который перевозит грузы из Токио в Лондон, через Суэцкий канал расстояние будет 24 тысяч километров, через север - это 13 тысяч километров. Это на 40% быстрее и означает меньший выброс углекислого газа", - сказал он выступая на пленарном заседании на форуме "Атомэкспо". Осенью 2023 года "Росатом" и DP World создали совместное предприятие "Международная контейнерная логистика" для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути. Сообщалось, что на пилотном этапе это СП, как ожидается, обеспечит ежегодный объем перевозок до 800 тысяч TEU (условное обозначение 20-футового контейнера). "Дочке" "Росатома" компании "Русатом Карго" в проекте принадлежит 51%, DPWorld - 49%. Уставной капитал СП составляет 960 миллионов рублей. В декабре 2023 года "Росатом" и DPWorld подписали соглашение, предусматривающее создание глобального логистического оператора для работы на российском и международном рынках. DP World (Дубай, ОАЭ) - ведущий мировой поставщик комплексного цифрового транспортно-логистического сервиса, обеспечивающего торговые перевозки по всему миру. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
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росатом, северный морской путь
Экономика, Росатом, Северный морской путь
14:37 25.03.2024
 
"Росатом" и DP World разрабатывают транзитный маршрут через Севморпуть

Совместное предприятие "Росатома" и DP World разрабатывает транзитный маршрут через СМП

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСМП
СМП - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Совместное предприятие "Росатома" и DP World разрабатывает транзитный маршрут через Северный морской путь, который будет на 40% быстрее маршрута из Токио в Лондон через Суэцкий канал, заявил председатель совета директоров и генеральный директор логистической компании DP World, Его Превосходительство Султан Ахмед Бин Сулайем.
"Мы очень гордимся нашим сотрудничеством с "Росатомом". Мы разрабатываем транзитный маршрут через Северный морской путь. Если мы возьмем корабль, который перевозит грузы из Токио в Лондон, через Суэцкий канал расстояние будет 24 тысяч километров, через север - это 13 тысяч километров. Это на 40% быстрее и означает меньший выброс углекислого газа", - сказал он выступая на пленарном заседании на форуме "Атомэкспо".
Осенью 2023 года "Росатом" и DP World создали совместное предприятие "Международная контейнерная логистика" для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути. Сообщалось, что на пилотном этапе это СП, как ожидается, обеспечит ежегодный объем перевозок до 800 тысяч TEU (условное обозначение 20-футового контейнера). "Дочке" "Росатома" компании "Русатом Карго" в проекте принадлежит 51%, DPWorld - 49%. Уставной капитал СП составляет 960 миллионов рублей.
В декабре 2023 года "Росатом" и DPWorld подписали соглашение, предусматривающее создание глобального логистического оператора для работы на российском и международном рынках.
Строительство морского порта Лавна в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин пригласил иностранцев осуществлять перевозки по Севморпути
29 февраля, 14:25
DP World (Дубай, ОАЭ) - ведущий мировой поставщик комплексного цифрового транспортно-логистического сервиса, обеспечивающего торговые перевозки по всему миру. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
 
ЭкономикаРосатомСеверный морской путь
 
 
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