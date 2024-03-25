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Бастрыкину доложили о расследовании теракта в "Крокусе"

Бастрыкину доложили о расследовании теракта в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ

Бастрыкину доложили о расследовании теракта в "Крокусе"

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о проводимых в соответствии с детальным планом мероприятиях по расследованию... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T14:45+0300

2024-03-25T14:45+0300

2024-03-25T14:45+0300

происшествия

крокус сити холл

ск рф

расследование

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили о проводимых в соответствии с детальным планом мероприятиях по расследованию уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель Следственного комитета России Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой, а также руководством главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и судебно-экспертного центра СК России. Был заслушан отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о террористическом акте в "Крокус сити холле". Главе ведомства доложено о проводимых мероприятиях в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела", — сказано в сообщении. Отмечается, что правоохранители продолжают вести следственные действия с обвиняемыми с целью установления иных соучастников, в том числе организаторов."В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов. В рамках уголовного дела, в том числе по изъятым вещественным доказательствам, назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего", — говорится в сообщении.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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