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Крупнейший алмазный центр ЕС понес с убытки из-за санкций против России

Крупнейший алмазный центр ЕС понес с убытки из-за санкций против России - 25.03.2024, ПРАЙМ

Крупнейший алмазный центр ЕС понес с убытки из-за санкций против России

Крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене сталкивается с бюрократическими проволочками и убытками из-за санкций в отношении России,... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T10:32+0300

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2024-03-25T10:32+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене сталкивается с бюрократическими проволочками и убытками из-за санкций в отношении России, сообщает газета Times. Ранее представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС в рамках запрета G7 на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. "В правительственном офисе... чиновники требуют документы, чтобы доказать происхождение каждой партии. Это приводит к длительным задержкам, дополнительным расходам и недовольству клиентов", - говорится в публикации издания, которое ссылается на представителей индустрии. Один из торговцев алмазами заявил, что задержание каждой из партий на две-три недели обходится индустрии в примерно полмиллиарда долларов. По его мнению, эти расходы, скорее всего, лягут на клиентов. Неназванный финансовый советник указал на то, что некоторые местные торговцы алмазами из-за новых правил планируют переезжать в ОАЭ или Индию. Евросоюз 18 декабря прошлого года в сотрудничестве со странами "семерки" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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алмазы, новости, россия