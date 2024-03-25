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Проверка на прочность. Рынок переполняют эмоции - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Проверка на прочность. Рынок переполняют эмоции
Проверка на прочность. Рынок переполняют эмоции - 25.03.2024, ПРАЙМ
Проверка на прочность. Рынок переполняют эмоции
Трагические события в стране в пятницу отразились и на финансовом рынке. Индекс МосБиржи в моменте на вечерней сессии падал на 2%, остановиться удалось лишь на... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T10:05+0300
2024-03-25T10:05+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
?1711350343
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Трагические события в стране в пятницу отразились и на финансовом рынке. Индекс МосБиржи в моменте на вечерней сессии падал на 2%, остановиться удалось лишь на 3226 п. Итоговое закрытие с потерями -1,3%, у 3243 п. Рубль тоже упал, и на вечерке доллар подскакивал в пределах процента относительно основной валютной сессии.После теракта эмоции переполняют, тем не менее рынок способен переоценить ситуацию и прийти в себя. Ожидается стабилизация и восстановление бумаг и нацвалюты после ночных распродаж. Индекс МосБиржи по-прежнему в восходящем тренде с годовой поддержкой 3200 п. и сопротивлением на 3300 п., вероятность движения вверх после скачка волатильности пока перевешивает.Доллар наверняка сохранится в рамках многомесячного диапазона 93,5–87,5, и обширной девальвации рубля не ожидается. После негативной инерции на утренней сессии понедельника доллар от 93,3 уже закономерно снижается под 92,8. Жесткая ДКП ЦБ и сохранение регулятором ключевой ставки 16% среднесрочно играет за нацвалюту.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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192
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мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи
10:05 25.03.2024
 

Проверка на прочность. Рынок переполняют эмоции

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Трагические события в стране в пятницу отразились и на финансовом рынке. Индекс МосБиржи в моменте на вечерней сессии падал на 2%, остановиться удалось лишь на 3226 п. Итоговое закрытие с потерями -1,3%, у 3243 п. Рубль тоже упал, и на вечерке доллар подскакивал в пределах процента относительно основной валютной сессии.
После теракта эмоции переполняют, тем не менее рынок способен переоценить ситуацию и прийти в себя. Ожидается стабилизация и восстановление бумаг и нацвалюты после ночных распродаж. Индекс МосБиржи по-прежнему в восходящем тренде с годовой поддержкой 3200 п. и сопротивлением на 3300 п., вероятность движения вверх после скачка волатильности пока перевешивает.
Доллар наверняка сохранится в рамках многомесячного диапазона 93,5–87,5, и обширной девальвации рубля не ожидается. После негативной инерции на утренней сессии понедельника доллар от 93,3 уже закономерно снижается под 92,8. Жесткая ДКП ЦБ и сохранение регулятором ключевой ставки 16% среднесрочно играет за нацвалюту.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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