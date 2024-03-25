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Россиянам раскрыли "подводные камни" аренды жилья - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Россиянам раскрыли "подводные камни" аренды жилья
Россиянам раскрыли "подводные камни" аренды жилья - 25.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам раскрыли "подводные камни" аренды жилья
Арендодатели стали более требовательными к съемщикам на фоне роста популярности аренды недвижимости, пишет URA.RU, ссылаясь на ведущего аналитика Федеральной... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T16:44+0300
2024-03-25T16:52+0300
аренда
россия
жилье
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Арендодатели стали более требовательными к съемщикам на фоне роста популярности аренды недвижимости, пишет URA.RU, ссылаясь на ведущего аналитика Федеральной компании "Этажи" Александра Иванова.Аренда стала популярной из-за подорожания ипотеки. Владельцы квартир получили возможность быть более придирчивыми вследствие высоко спроса. Они стали чаще требовать залог за сохранность имущества или закладывать в стоимость аренды оплату страховки. Иногда берут минимальную возвратную сумму на клининг на тот случай, если арендаторы откажутся убирать помещение после завершения срока аренды. Аналитик подчеркнул, что аренда может быть дороже для владельцев домашних питомцев, а некоторые хозяева жилья могут и вовсе отказаться заключать контракт."В аренде часто, как и в обычной жизни, "встречают по одежке", поэтому визуально благонадежному арендатору проще рассчитывать на скидку. Бывают владельцы, которые лично встречают своих постояльцев и обращают внимание абсолютно на все: на внешний вид, на марку машины, спрашивают о месте работы", — добавил Иванов.Никита Словиковский, основатель агентства по купле-продаже недвижимости "Драже", дал несколько рекомендаций по снижению стоимости аренды:Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что в 2023 году стоимость аренды жилья в крупнейших городах России выросла почти на четверть: аренда "однушек" выросла на 25,8 %, "двушек" — на 24 %. При этом год к году аренда подорожала на 19,9 % и 18,9 % соответственно. Предпосылок для снижения цен в ближайшем будущем пока не наблюдается.
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аренда, россия, жилье
аренда, РОССИЯ, жилье
16:44 25.03.2024 (обновлено: 16:52 25.03.2024)
 
Россиянам раскрыли "подводные камни" аренды жилья

Риелтор Иванов: снять квартиру стало сложнее из-за подорожания ипотеки

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРеализация программы по расселению из ветхого и аварийного жилья в Забайкалье
Реализация программы по расселению из ветхого и аварийного жилья в Забайкалье - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Арендодатели стали более требовательными к съемщикам на фоне роста популярности аренды недвижимости, пишет URA.RU, ссылаясь на ведущего аналитика Федеральной компании "Этажи" Александра Иванова.
Аренда стала популярной из-за подорожания ипотеки. Владельцы квартир получили возможность быть более придирчивыми вследствие высоко спроса. Они стали чаще требовать залог за сохранность имущества или закладывать в стоимость аренды оплату страховки. Иногда берут минимальную возвратную сумму на клининг на тот случай, если арендаторы откажутся убирать помещение после завершения срока аренды. Аналитик подчеркнул, что аренда может быть дороже для владельцев домашних питомцев, а некоторые хозяева жилья могут и вовсе отказаться заключать контракт.
"В аренде часто, как и в обычной жизни, "встречают по одежке", поэтому визуально благонадежному арендатору проще рассчитывать на скидку. Бывают владельцы, которые лично встречают своих постояльцев и обращают внимание абсолютно на все: на внешний вид, на марку машины, спрашивают о месте работы", — добавил Иванов.
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Никита Словиковский, основатель агентства по купле-продаже недвижимости "Драже", дал несколько рекомендаций по снижению стоимости аренды:
  • подписаться на все обновления всех порталов и сайтов с объявлениями;
  • оперативно связываться с владельцем (рынок аренды очень быстрый);
  • не торопиться с выбором;
  • не бояться торговаться;
  • быть гибким по срокам аренды (длительный срок аренды может быть преимуществом);
  • рассматривать вариант предоплаты;
  • быть готовым самому что-то отремонтировать;
  • найти соседа.
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что в 2023 году стоимость аренды жилья в крупнейших городах России выросла почти на четверть: аренда "однушек" выросла на 25,8 %, "двушек" — на 24 %. При этом год к году аренда подорожала на 19,9 % и 18,9 % соответственно. Предпосылок для снижения цен в ближайшем будущем пока не наблюдается.
 
арендаРОССИЯжилье
 
 
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