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СК запросил арест еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

СК запросил арест еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ

СК запросил арест еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Поступили ходатайства об аресте еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T17:53+0300

2024-03-25T17:53+0300

2024-03-25T17:53+0300

происшествия

крокус сити холл

арест

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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Поступили ходатайства об аресте еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Поступило еще три материала: в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича", — говорится в сообщениии. Предположительно, они члены одной семьи: отец и два его сына.Двум предъявлено официальное обвинение, третий остается в статусе подозреваемого.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240325/krokus-846687881.html

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крокус сити холл, арест