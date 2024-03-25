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Суд арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T18:55+0300
2024-03-25T19:17+0300
суд
крокус сити холл
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что Исроила, Аминчона и Диловара Исмаиловых заключили под стражу до 22 мая. Рассмотрение ходатайств следствия проходило в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.Аминчон Исломов во время слушания заявил о своей невиновности.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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суд, крокус сити холл
суд, Крокус сити холл
18:55 25.03.2024 (обновлено: 19:17 25.03.2024)
 
Суд арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте в "Крокус Сити холле"

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что Исроила, Аминчона и Диловара Исмаиловых заключили под стражу до 22 мая. Рассмотрение ходатайств следствия проходило в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
Аминчон Исломов во время слушания заявил о своей невиновности.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
СК запросил арест еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
17:53
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
судКрокус сити холл
 
 
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