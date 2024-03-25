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Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто
Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто - 25.03.2024, ПРАЙМ
Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто
Будапешт никогда не согласится с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил журналистам на полях "Атомэкспо" глава МИД Венгрии Петер... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:59+0300
2024-03-25T15:16+0300
энергетика
петер сийярто
атомная энергетика
россия
венгрия
санкции против рф
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Будапешт никогда не согласится с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил журналистам на полях "Атомэкспо" глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Пока мы есть, мы никогда не согласимся с санкциями на атомную промышленность (России — ред.), этого не будет", — сказал он. По словам венгерского министра, национальный интерес Будапешта — продолжать сотрудничество с российской атомной отраслью.Сийярто добавил, что Венгрия довольна сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2" и не нуждается в новых подрядчиках."Я могу сказать следующее: это абсолютно международный проект и "Росатом" - главный подрядчик. Есть несколько иностранных субподрядчиков, включая американцев, немцев, французов, швейцарцев и австрийцев. Мы полностью довольны сотрудничеством с "Росатомом", нам не нужны другие дополнительные подрядчики", — заявил он.Министр также сообщил, что Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России.
https://1prime.ru/20240325/sijarto-846683748.html
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петер сийярто, атомная энергетика, россия, венгрия, санкции против рф
Энергетика, Петер Сийярто, атомная энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, санкции против РФ
14:59 25.03.2024 (обновлено: 15:16 25.03.2024)
 
Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто

Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против России в атомной отрасли

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Будапешт никогда не согласится с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил журналистам на полях "Атомэкспо" глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Пока мы есть, мы никогда не согласимся с санкциями на атомную промышленность (России — ред.), этого не будет", — сказал он.
По словам венгерского министра, национальный интерес Будапешта — продолжать сотрудничество с российской атомной отраслью.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
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Сийярто добавил, что Венгрия довольна сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2" и не нуждается в новых подрядчиках.
"Я могу сказать следующее: это абсолютно международный проект и "Росатом" - главный подрядчик. Есть несколько иностранных субподрядчиков, включая американцев, немцев, французов, швейцарцев и австрийцев. Мы полностью довольны сотрудничеством с "Росатомом", нам не нужны другие дополнительные подрядчики", — заявил он.
Министр также сообщил, что Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России.
 
ЭнергетикаПетер Сийяртоатомная энергетикаРОССИЯВЕНГРИЯсанкции против РФ
 
 
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