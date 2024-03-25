https://1prime.ru/20240325/atom-846684016.html

Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто

Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто - 25.03.2024, ПРАЙМ

Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто

Будапешт никогда не согласится с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил журналистам на полях "Атомэкспо" глава МИД Венгрии Петер... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T14:59+0300

2024-03-25T14:59+0300

2024-03-25T15:16+0300

энергетика

петер сийярто

атомная энергетика

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венгрия

санкции против рф

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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Будапешт никогда не согласится с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил журналистам на полях "Атомэкспо" глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Пока мы есть, мы никогда не согласимся с санкциями на атомную промышленность (России — ред.), этого не будет", — сказал он. По словам венгерского министра, национальный интерес Будапешта — продолжать сотрудничество с российской атомной отраслью.Сийярто добавил, что Венгрия довольна сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2" и не нуждается в новых подрядчиках."Я могу сказать следующее: это абсолютно международный проект и "Росатом" - главный подрядчик. Есть несколько иностранных субподрядчиков, включая американцев, немцев, французов, швейцарцев и австрийцев. Мы полностью довольны сотрудничеством с "Росатомом", нам не нужны другие дополнительные подрядчики", — заявил он.Министр также сообщил, что Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России.

https://1prime.ru/20240325/sijarto-846683748.html

венгрия

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петер сийярто, атомная энергетика, россия, венгрия, санкции против рф