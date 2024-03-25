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Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто
Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто - 25.03.2024, ПРАЙМ
Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто
Будапешт никогда не согласится с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил журналистам на полях "Атомэкспо" глава МИД Венгрии Петер... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:59+0300
2024-03-25T14:59+0300
2024-03-25T15:16+0300
энергетика
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атомная энергетика
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Будапешт никогда не согласится с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил журналистам на полях "Атомэкспо" глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Пока мы есть, мы никогда не согласимся с санкциями на атомную промышленность (России — ред.), этого не будет", — сказал он. По словам венгерского министра, национальный интерес Будапешта — продолжать сотрудничество с российской атомной отраслью.Сийярто добавил, что Венгрия довольна сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2" и не нуждается в новых подрядчиках."Я могу сказать следующее: это абсолютно международный проект и "Росатом" - главный подрядчик. Есть несколько иностранных субподрядчиков, включая американцев, немцев, французов, швейцарцев и австрийцев. Мы полностью довольны сотрудничеством с "Росатомом", нам не нужны другие дополнительные подрядчики", — заявил он.Министр также сообщил, что Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России.
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петер сийярто, атомная энергетика, россия, венгрия, санкции против рф
Энергетика, Петер Сийярто, атомная энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, санкции против РФ
Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли РФ, заявил Сийярто
Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против России в атомной отрасли
СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Будапешт никогда не согласится с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил журналистам на полях "Атомэкспо" глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Пока мы есть, мы никогда не согласимся с санкциями на атомную промышленность (России — ред.), этого не будет", — сказал он.
По словам венгерского министра, национальный интерес Будапешта — продолжать сотрудничество с российской атомной отраслью.
Венгрия никогда не пошлет войска на Украину, заявил Сийярто
Сийярто добавил, что Венгрия довольна сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2" и не нуждается в новых подрядчиках.
"Я могу сказать следующее: это абсолютно международный проект и "Росатом" - главный подрядчик. Есть несколько иностранных субподрядчиков, включая американцев, немцев, французов, швейцарцев и австрийцев. Мы полностью довольны сотрудничеством с "Росатомом", нам не нужны другие дополнительные подрядчики", — заявил он.
Министр также сообщил, что Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России.