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Лихачев заявил о рекордном числе участников на "Форуме "Атомэкспо-2024" - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Лихачев заявил о рекордном числе участников на "Форуме "Атомэкспо-2024"
Лихачев заявил о рекордном числе участников на "Форуме "Атомэкспо-2024" - 25.03.2024, ПРАЙМ
Лихачев заявил о рекордном числе участников на "Форуме "Атомэкспо-2024"
Открывшийся в Сириусе международный форум по атомной энергетике "Атомэкспо-2024" стал рекордным по числу стран-участников, заявил генеральный директор... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T11:52+0300
2024-03-25T11:52+0300
энергетика
алексей лихачев
росатом
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Открывшийся в Сириусе международный форум по атомной энергетике "Атомэкспо-2024" стал рекордным по числу стран-участников, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Тринадцатый "Атомэкспо" во многом рекордный - по количеству участников, по количеству международных экспертов, по количеству стран, официально приславших свои делегации на форум", - сказал Лихачев на открытии форума. По его словам, впервые в "Атомэкспо" участвуют Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Ирак. Ранее "Росатом" сообщил, что на "Атомэкспо-2024" прибыли представители 75 стран, всего в работе форума примут участие свыше 4,5 тысячи человек. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
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алексей лихачев, росатом
Энергетика, Алексей Лихачев, Росатом
11:52 25.03.2024
 
Лихачев заявил о рекордном числе участников на "Форуме "Атомэкспо-2024"

Лихачев: форум "Атомэкспо-2024" поставил рекорд по числу стран-участников

© Фото : АтомэкспоФорум АТОМЭСКПО-2024
Форум АТОМЭСКПО-2024 - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© Фото : Атомэкспо
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Открывшийся в Сириусе международный форум по атомной энергетике "Атомэкспо-2024" стал рекордным по числу стран-участников, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Тринадцатый "Атомэкспо" во многом рекордный - по количеству участников, по количеству международных экспертов, по количеству стран, официально приславших свои делегации на форум", - сказал Лихачев на открытии форума.
По его словам, впервые в "Атомэкспо" участвуют Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Ирак.
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28 февраля, 13:52
Ранее "Росатом" сообщил, что на "Атомэкспо-2024" прибыли представители 75 стран, всего в работе форума примут участие свыше 4,5 тысячи человек.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
 
ЭнергетикаАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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