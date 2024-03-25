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Минтранс сообщил о возобновлении движения автобусов между Россией и Польшей - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Минтранс сообщил о возобновлении движения автобусов между Россией и Польшей
Минтранс сообщил о возобновлении движения автобусов между Россией и Польшей - 25.03.2024, ПРАЙМ
Минтранс сообщил о возобновлении движения автобусов между Россией и Польшей
Возобновлено движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T17:14+0300
2024-03-25T17:14+0300
минтранс рф
транспорт
россия
польша
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Возобновлено движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров, говорится в сообщении Минтранса РФ "Возобновлена работа пунктов пропуска Мамоново (РФ) – Гжехотки (Польша) в штатном режиме... Возобновилось движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров", - отмечается в сообщении Минтранса РФ. С 20 марта движение транспорта через сопредельные пункты пропуска Мамоново – Гжехотки было затруднено. Вынужденные ограничения действовали несколько дней. "Как отмечают специалисты, в настоящее время пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны. Скопления транспорта нет", - добавили в министерстве. В прошлом году Польша запретила въезд в страну грузовых и легковых транспортных средств с российскими номерами. С тех пор из Калининградской области со стороны России в Польшу и в обратном направлении могут двигаться только транспортные средства с иностранными номерами и пассажирские автобусы с российскими и иностранными номерами.
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минтранс рф, транспорт, россия, польша
Минтранс РФ, Транспорт, РОССИЯ, ПОЛЬША
17:14 25.03.2024
 
Минтранс сообщил о возобновлении движения автобусов между Россией и Польшей

Минтранс: возобновилось движение пассажирских автобусов между Россией и Польшей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Возобновлено движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров, говорится в сообщении Минтранса РФ
"Возобновлена работа пунктов пропуска Мамоново (РФ) – Гжехотки (Польша) в штатном режиме... Возобновилось движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров", - отмечается в сообщении Минтранса РФ.
С 20 марта движение транспорта через сопредельные пункты пропуска Мамоново – Гжехотки было затруднено. Вынужденные ограничения действовали несколько дней.
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"Как отмечают специалисты, в настоящее время пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны. Скопления транспорта нет", - добавили в министерстве.
В прошлом году Польша запретила въезд в страну грузовых и легковых транспортных средств с российскими номерами. С тех пор из Калининградской области со стороны России в Польшу и в обратном направлении могут двигаться только транспортные средства с иностранными номерами и пассажирские автобусы с российскими и иностранными номерами.
 
Минтранс РФТранспортРОССИЯПОЛЬША
 
 
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