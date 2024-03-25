https://1prime.ru/20240325/avtobus-846689270.html

Минтранс сообщил о возобновлении движения автобусов между Россией и Польшей

Минтранс сообщил о возобновлении движения автобусов между Россией и Польшей - 25.03.2024, ПРАЙМ

Минтранс сообщил о возобновлении движения автобусов между Россией и Польшей

Возобновлено движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T17:14+0300

2024-03-25T17:14+0300

2024-03-25T17:14+0300

минтранс рф

транспорт

россия

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_2c9b74950504162c84527b40b0fd5006.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Возобновлено движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров, говорится в сообщении Минтранса РФ "Возобновлена работа пунктов пропуска Мамоново (РФ) – Гжехотки (Польша) в штатном режиме... Возобновилось движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров", - отмечается в сообщении Минтранса РФ. С 20 марта движение транспорта через сопредельные пункты пропуска Мамоново – Гжехотки было затруднено. Вынужденные ограничения действовали несколько дней. "Как отмечают специалисты, в настоящее время пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны. Скопления транспорта нет", - добавили в министерстве. В прошлом году Польша запретила въезд в страну грузовых и легковых транспортных средств с российскими номерами. С тех пор из Калининградской области со стороны России в Польшу и в обратном направлении могут двигаться только транспортные средства с иностранными номерами и пассажирские автобусы с российскими и иностранными номерами.

https://1prime.ru/20240325/polexit-846686631.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минтранс рф, транспорт, россия, польша