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Nordea Bank не смог отменить взыскание по иску Росбанка - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Nordea Bank не смог отменить взыскание по иску Росбанка
Nordea Bank не смог отменить взыскание по иску Росбанка - 25.03.2024, ПРАЙМ
Nordea Bank не смог отменить взыскание по иску Росбанка
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, полностью удовлетворившую иск Росбанка, который требовал взыскать с финского Nordea Bank... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T13:19+0300
2024-03-25T13:19+0300
россия
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, полностью удовлетворившую иск Росбанка, который требовал взыскать с финского Nordea Bank ABP и его российской "дочки" ООО "Промышленная компания "Весткон" более 14,3 миллиона евро (более 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу) задолженности. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобы обоих ответчиков, а также третьего лица – финской Operail Leasing Finland OY – на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Решение суда не опубликовано, так как рассмотрение дела на завершающей стадии проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил соответствующие ходатайства истца и российского ответчика, которые заявили, что гласное рассмотрение спора повышает "санкционные риски". Основания исковых требований не сообщались. По словам юристов в суде, спор связан с договорами лизинга и банковской гарантии. Ранее суды двух инстанций отказали Росбанку, просившему принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в пределах суммы иска. Истец, в частности, просил наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах Nordea Bank, включая корреспондентские счета, в том числе в "Юникредит банке", и счета типа "С", и на деньги, находящиеся на счетах ООО "Промышленная компания "Весткон", включая, но не ограничиваясь этим, счета в Райффайзенбанке и "Юникредит банке". Кроме того, Росбанк просил запретить "Весткону" распоряжаться принадлежащим ему имуществом стоимостью более 5% балансовой стоимости всех активов за исключением операций, связанных с обычной хозяйственной деятельностью, а также запретить Nordea Bank распоряжаться 100% долей в ООО "ПК "Весткон", а налоговому органу - вносить любые изменения в ЕГРЮЛ относительно этих долей. Суды, отказывая Росбанку, отметили, что истец не доказал необходимости обеспечительных мер. Через ООО "ПК "Весткон" Nordea Bank ABP владел своим российским подразделением "Нордеа банк". В 2020 году группа Nordea сообщила, что решила сосредоточиться на бизнесе в Скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе закрыть "Нордеа банк". В 2021 году Банк России аннулировал лицензию этой кредитной организации по ее ходатайству "в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации".
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россия, росбанк, суд, новости
РОССИЯ, Росбанк, суд, Новости
13:19 25.03.2024
 
Nordea Bank не смог отменить взыскание по иску Росбанка

Nordea Bank не смог отменить взыскание 14,3 млн евро с него и его "дочки" по иску Росбанка

© AFP / Vesa Moilanen / Lehtikuva Логотип банка Nordea
Логотип банка Nordea - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© AFP / Vesa Moilanen / Lehtikuva
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, полностью удовлетворившую иск Росбанка, который требовал взыскать с финского Nordea Bank ABP и его российской "дочки" ООО "Промышленная компания "Весткон" более 14,3 миллиона евро (более 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу) задолженности.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобы обоих ответчиков, а также третьего лица – финской Operail Leasing Finland OY – на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Решение суда не опубликовано, так как рассмотрение дела на завершающей стадии проходило в закрытом режиме.
Суд удовлетворил соответствующие ходатайства истца и российского ответчика, которые заявили, что гласное рассмотрение спора повышает "санкционные риски". Основания исковых требований не сообщались. По словам юристов в суде, спор связан с договорами лизинга и банковской гарантии.
Ранее суды двух инстанций отказали Росбанку, просившему принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в пределах суммы иска. Истец, в частности, просил наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах Nordea Bank, включая корреспондентские счета, в том числе в "Юникредит банке", и счета типа "С", и на деньги, находящиеся на счетах ООО "Промышленная компания "Весткон", включая, но не ограничиваясь этим, счета в Райффайзенбанке и "Юникредит банке".
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Кроме того, Росбанк просил запретить "Весткону" распоряжаться принадлежащим ему имуществом стоимостью более 5% балансовой стоимости всех активов за исключением операций, связанных с обычной хозяйственной деятельностью, а также запретить Nordea Bank распоряжаться 100% долей в ООО "ПК "Весткон", а налоговому органу - вносить любые изменения в ЕГРЮЛ относительно этих долей. Суды, отказывая Росбанку, отметили, что истец не доказал необходимости обеспечительных мер.
Через ООО "ПК "Весткон" Nordea Bank ABP владел своим российским подразделением "Нордеа банк". В 2020 году группа Nordea сообщила, что решила сосредоточиться на бизнесе в Скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе закрыть "Нордеа банк". В 2021 году Банк России аннулировал лицензию этой кредитной организации по ее ходатайству "в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации".
 
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