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Цены на авиабилеты в эконом-классе рекордно выросли

Цены на авиабилеты в эконом-классе рекордно выросли - 25.03.2024, ПРАЙМ

Цены на авиабилеты в эконом-классе рекордно выросли

Цены на авиабилеты в России резко выросли в январе и феврале 2024 года, достигнув рекордного уровня с 2008 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T15:39+0300

2024-03-25T15:39+0300

2024-03-25T15:41+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Цены на авиабилеты в России резко выросли в январе и феврале 2024 года, достигнув рекордного уровня с 2008 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.По данным Росстата, в январе стоимость билетов увеличилась на 33,9 процента по сравнению с прошлым годом, а в феврале еще на 42 процента. Средняя цена на тысячу километров полета в эконом-классе составила 7244 рубля, превысив даже пиковые значения 2022 года.В феврале цены также выросли на 12,7 процента по сравнению с январем, что стало самым резким скачком с 2008 года. Участники рынка подтвердили рост цен и предположили, что это продолжится и в марте. В "Яндекс Путешествиях" уже сообщили о наличии билетов по ценам, превышающим прошлогодние на 50 процентов.

https://1prime.ru/20240324/846651383.html

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россия, авиабилеты, новости