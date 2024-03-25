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Цены на авиабилеты в эконом-классе рекордно выросли - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Цены на авиабилеты в эконом-классе рекордно выросли
Цены на авиабилеты в эконом-классе рекордно выросли - 25.03.2024, ПРАЙМ
Цены на авиабилеты в эконом-классе рекордно выросли
Цены на авиабилеты в России резко выросли в январе и феврале 2024 года, достигнув рекордного уровня с 2008 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T15:39+0300
2024-03-25T15:41+0300
россия
авиабилеты
новости
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Цены на авиабилеты в России резко выросли в январе и феврале 2024 года, достигнув рекордного уровня с 2008 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.По данным Росстата, в январе стоимость билетов увеличилась на 33,9 процента по сравнению с прошлым годом, а в феврале еще на 42 процента. Средняя цена на тысячу километров полета в эконом-классе составила 7244 рубля, превысив даже пиковые значения 2022 года.В феврале цены также выросли на 12,7 процента по сравнению с январем, что стало самым резким скачком с 2008 года. Участники рынка подтвердили рост цен и предположили, что это продолжится и в марте. В "Яндекс Путешествиях" уже сообщили о наличии билетов по ценам, превышающим прошлогодние на 50 процентов.
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россия, авиабилеты, новости
РОССИЯ, авиабилеты, Новости
15:39 25.03.2024 (обновлено: 15:41 25.03.2024)
 
Цены на авиабилеты в эконом-классе рекордно выросли

Росстат: авиабилеты эконом-класса по России подорожали на 42 процента в феврале

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Цены на авиабилеты в России резко выросли в январе и феврале 2024 года, достигнув рекордного уровня с 2008 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
По данным Росстата, в январе стоимость билетов увеличилась на 33,9 процента по сравнению с прошлым годом, а в феврале еще на 42 процента. Средняя цена на тысячу километров полета в эконом-классе составила 7244 рубля, превысив даже пиковые значения 2022 года.
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В феврале цены также выросли на 12,7 процента по сравнению с январем, что стало самым резким скачком с 2008 года. Участники рынка подтвердили рост цен и предположили, что это продолжится и в марте. В "Яндекс Путешествиях" уже сообщили о наличии билетов по ценам, превышающим прошлогодние на 50 процентов.
 
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