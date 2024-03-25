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Binance снова ведет переговоры о продаже бизнеса в России - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Binance снова ведет переговоры о продаже бизнеса в России
Binance снова ведет переговоры о продаже бизнеса в России - 25.03.2024, ПРАЙМ
Binance снова ведет переговоры о продаже бизнеса в России
Binance знает о приостановке операций CommEX, преемницы этой криптобиржи в России, и на данный момент ведет переговоры с другими площадками о продаже своего... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T16:55+0300
2024-03-25T16:55+0300
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Binance знает о приостановке операций CommEX, преемницы этой криптобиржи в России, и на данный момент ведет переговоры с другими площадками о продаже своего бизнеса в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе Binance. Ранее в понедельник CommEX заявила, что приостанавливает все операции, а с 10 мая сайт криптобиржи прекратит работу. Тем временем в сентябре прошлого года Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. "Наше решение об уходе с российского рынка остается неизменным, и в настоящее время мы ведем переговоры с несколькими другими провайдерами услуг о продаже нашего российского бизнеса. Мы планируем окончательно свернуть все биржевые услуги и бизнес-операции Binance в России, приложив все возможные усилия для обеспечения бесперебойной работы для пользователей во время этого перехода", - говорится в сообщении. "Нам известно, что CommEX приняла решение о закрытии своего бизнеса. Они не смогли выполнить обязательства перед Binance в рамках сделки, которую мы заключили с ними в сентябре 2023 года. Это решение никоим образом не влияет на наши обязательства перед существующими российскими пользователями, чьи цифровые активы остаются в безопасности, однако пользователи больше не могут перейти на CommEX", - сообщили в Binance. Также отмечается, что Binance придерживается глобальных санкционных правил и полностью соблюдает ограничения в отношении физических и юридических лиц, а также стран, которые подпали под международные санкции. В марте 2022 года Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России, оставив возможность торговли только в режиме Р2Р.
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binance, рынок криптовалюты
Криптовалюта, Binance, рынок криптовалюты
16:55 25.03.2024
 
Binance снова ведет переговоры о продаже бизнеса в России

Binance после остановки операций CommEX ведет новые переговоры о продаже бизнеса в России

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Binance знает о приостановке операций CommEX, преемницы этой криптобиржи в России, и на данный момент ведет переговоры с другими площадками о продаже своего бизнеса в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе Binance.
Ранее в понедельник CommEX заявила, что приостанавливает все операции, а с 10 мая сайт криптобиржи прекратит работу. Тем временем в сентябре прошлого года Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.
"Наше решение об уходе с российского рынка остается неизменным, и в настоящее время мы ведем переговоры с несколькими другими провайдерами услуг о продаже нашего российского бизнеса. Мы планируем окончательно свернуть все биржевые услуги и бизнес-операции Binance в России, приложив все возможные усилия для обеспечения бесперебойной работы для пользователей во время этого перехода", - говорится в сообщении.
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"Нам известно, что CommEX приняла решение о закрытии своего бизнеса. Они не смогли выполнить обязательства перед Binance в рамках сделки, которую мы заключили с ними в сентябре 2023 года. Это решение никоим образом не влияет на наши обязательства перед существующими российскими пользователями, чьи цифровые активы остаются в безопасности, однако пользователи больше не могут перейти на CommEX", - сообщили в Binance.
Также отмечается, что Binance придерживается глобальных санкционных правил и полностью соблюдает ограничения в отношении физических и юридических лиц, а также стран, которые подпали под международные санкции.
В марте 2022 года Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России, оставив возможность торговли только в режиме Р2Р.
 
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