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Стоимость биткоина превысила 70 тысяч долларов - 25.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240325/bitkoin-846695754.html
Стоимость биткоина превысила 70 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 70 тысяч долларов - 25.03.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина превысила 70 тысяч долларов
Стоимость биткоина 25 марта увеличивается на 9%, находится выше отметки в 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T23:26+0300
2024-03-25T23:27+0300
экономика
биткоин
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина 25 марта увеличивается на 9%, находится выше отметки в 70 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.11 мск дорожал на 9,06% за сутки - до 70 569 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличилась на 8,94% - в среднем до 70 534 долларов. Динамика также приводится за сутки. Биткоин дорожает третий день подряд. С начала года стоимость биткоина подскочила примерно на 66%. В марте показатель несколько раз обновлял исторический максимум, на данный момент рекорд составляет 73 777 долларов. По данным агентства Bloomberg, на прошлой неделе отток средств из биржевых фондов (ETF) на биткоин составил около 900 миллионов долларов. Однако аналитики отмечают возможность для дальнейшего роста стоимости криптовалюты. "Рынок стремится выкупить просадку. Вам нужно получить ликвидность на более низких уровнях, чтобы затем поймать предложение и создать импульс для роста", - цитирует агентство Блумберг соучредителя хедж-фонда INDIGO Fund, специализирующегося на цифровых активах, Натанаэля Коэна (Nathanael Cohen).
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биткоин
Экономика, Биткоин
23:26 25.03.2024 (обновлено: 23:27 25.03.2024)
 
Стоимость биткоина превысила 70 тысяч долларов

Курс биткоина поднялся выше 69 тысяч долларов впервые с 18 марта

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость биткоина 25 марта увеличивается на 9%, находится выше отметки в 70 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.11 мск дорожал на 9,06% за сутки - до 70 569 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличилась на 8,94% - в среднем до 70 534 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Биткоин дорожает третий день подряд. С начала года стоимость биткоина подскочила примерно на 66%. В марте показатель несколько раз обновлял исторический максимум, на данный момент рекорд составляет 73 777 долларов.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Минфин и ЦБ договорились обсудить майнинг криптовалют
22 марта, 15:11
По данным агентства Bloomberg, на прошлой неделе отток средств из биржевых фондов (ETF) на биткоин составил около 900 миллионов долларов. Однако аналитики отмечают возможность для дальнейшего роста стоимости криптовалюты.
"Рынок стремится выкупить просадку. Вам нужно получить ликвидность на более низких уровнях, чтобы затем поймать предложение и создать импульс для роста", - цитирует агентство Блумберг соучредителя хедж-фонда INDIGO Fund, специализирующегося на цифровых активах, Натанаэля Коэна (Nathanael Cohen).
 
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