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Глава Boeing уйдет в отставку в конце года - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Глава Boeing уйдет в отставку в конце года
Глава Boeing уйдет в отставку в конце года - 25.03.2024, ПРАЙМ
Глава Boeing уйдет в отставку в конце года
Глава американской Boeing Дэйв Кэлхун на фоне ряда технических проблем и аварий с самолетами компании объявил о своей отставке в конце года. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T15:45+0300
2024-03-25T15:45+0300
boeing
бизнес
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Глава американской Boeing Дэйв Кэлхун на фоне ряда технических проблем и аварий с самолетами компании объявил о своей отставке в конце года. "Я решил, что это будет мой последний год на посту главного исполнительного директора нашей замечательной компании", - говорится в заявлении Кэлхуна, опубликованном на сайте Boeing. Как уточняется в распространенном пресс-релизе, Кэлхун "продолжит руководить Boeing в течение года". Кроме того, Стэн Дил, глава крупного подразделения компании Boeing Commercial Airplanes, которое отвечает за строительство гражданских самолетов, покидает компанию, но уже без отсрочки до конца года. Его место займет Стефани Поуп, она была главным операционным директором. Председатель совета директоров Ларри Келлнер также уйдет в отставку после годового собрания акционеров, его сменит Стив Молленкопф. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. К примеру, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. Пятого января самолет Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После инцидента с самолетом 737 Max 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 Max 9.
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boeing, бизнес
Boeing, Бизнес
15:45 25.03.2024
 
Глава Boeing уйдет в отставку в конце года

Глава Boeing на фоне череды проблем с самолетами фирмы уйдет в отставку в конце года

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСпоттинг в аэропорту Симферополя
Споттинг в аэропорту Симферополя - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Глава американской Boeing Дэйв Кэлхун на фоне ряда технических проблем и аварий с самолетами компании объявил о своей отставке в конце года.
"Я решил, что это будет мой последний год на посту главного исполнительного директора нашей замечательной компании", - говорится в заявлении Кэлхуна, опубликованном на сайте Boeing.
Как уточняется в распространенном пресс-релизе, Кэлхун "продолжит руководить Boeing в течение года".
Кроме того, Стэн Дил, глава крупного подразделения компании Boeing Commercial Airplanes, которое отвечает за строительство гражданских самолетов, покидает компанию, но уже без отсрочки до конца года. Его место займет Стефани Поуп, она была главным операционным директором.
Председатель совета директоров Ларри Келлнер также уйдет в отставку после годового собрания акционеров, его сменит Стив Молленкопф.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
Путешественники стали бояться летать на самолетах Boeing, пишет СМИ
23 марта, 21:22
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. К примеру, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США.
Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
Пятого января самолет Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После инцидента с самолетом 737 Max 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 Max 9.
 
BoeingБизнес
 
 
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