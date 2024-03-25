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Боррель признал наличие сотрудничества спецслужб Евросоюза и России

Боррель признал наличие сотрудничества спецслужб Евросоюза и России - 25.03.2024, ПРАЙМ

Боррель признал наличие сотрудничества спецслужб Евросоюза и России

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после теракта в "Крокус сити холле" сообщил, что спецслужбы... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T23:10+0300

2024-03-25T23:10+0300

2024-03-25T23:10+0300

жозеп боррель

разведка

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после теракта в "Крокус сити холле" сообщил, что спецслужбы Евросоюза и России сотрудничают в сфере разведки."Спецслужбы сотрудничают со спецслужбами, да", — указал Боррель в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос о наличии сотрудничества спецслужб РФ и ЕС, несмотря на разногласия из-за ситуации на Украине. Боррель также снова осудил теракт. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибло 139 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Басманный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России. Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД. *запрещенная на территории России террористическая организация

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

жозеп боррель, разведка