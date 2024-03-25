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Поисковая операция в зоне "Крокуса" продлится до 17:00 вторника

Поисковая операция в зоне "Крокуса" продлится до 17:00 вторника - 25.03.2024, ПРАЙМ

Поисковая операция в зоне "Крокуса" продлится до 17:00 вторника

Поисковая операция в операция в зоне "Крокус сити холла" ориентировочно продлится до 17:00 вторника, 26 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T12:53+0300

2024-03-25T12:53+0300

2024-03-25T12:53+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Поисковая операция в операция в зоне "Крокус сити холла" ориентировочно продлится до 17:00 вторника, 26 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале."Очередной штаб. Утром был на месте теракта. Задача - разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня. Работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители", - написал он.Воробьев также сообщил, что выдача вещей людям, находившимся в здании в момент теракта, будет продолжаться всю неделю. Всего 277 сумок с вещами и часть автомобилей уже были выданы, также начался процесс выплат пострадавшим в результате нападения.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Президент России Владимир Путин заявил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны, и отметил, что это не просто теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных людей.

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россия, крокус сити холл, теракт, новости