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Торговые центры Vegas в Московском регионе будут закрыты 25 марта
Торговые центры Vegas в Московском регионе будут закрыты 25 марта - 25.03.2024, ПРАЙМ
Торговые центры Vegas в Московском регионе будут закрыты 25 марта
Принадлежащие Crocus Group торгово-развлекательные центры Vegas в Московском регионе будут закрыты 25 марта, говорится в сообщении, опубликованном на странице... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T13:37+0300
2024-03-25T13:37+0300
2024-03-25T13:37+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Принадлежащие Crocus Group торгово-развлекательные центры Vegas в Московском регионе будут закрыты 25 марта, говорится в сообщении, опубликованном на странице ТРК Vegas в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня, 25 марта, все ТРК Vegas временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы", - говорится в сообщении.Компания Crocus Group, которая владеет торговыми центрами Vegas, также является владельцем концертного зала "Крокус Сити Холл". Глава компании Араз Агаларов ранее заявлял, что они планируют продолжать свою работу в России. Вместе с этим, было сообщено о намерении отреставрировать "Крокус Сити Холл".Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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россия, crocus group, новости, теракт, крокус сити холл
РОССИЯ, Crocus Group, Новости, теракт, Крокус сити холл
Торговые центры Vegas в Московском регионе будут закрыты 25 марта
В Москве закрыли все торговые центры Vegas после теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Принадлежащие Crocus Group торгово-развлекательные центры Vegas в Московском регионе будут закрыты 25 марта, говорится в сообщении, опубликованном на странице ТРК Vegas
в социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня, 25 марта, все ТРК Vegas временно закрыты. Мы обязательно сообщим о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы", - говорится в сообщении.
Компания Crocus Group, которая владеет торговыми центрами Vegas, также является владельцем концертного зала "Крокус Сити Холл". Глава компании Араз Агаларов ранее заявлял, что они планируют продолжать свою работу в России. Вместе с этим, было сообщено о намерении отреставрировать "Крокус Сити Холл".
Путин проведет совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокусе"
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.