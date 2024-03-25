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Глава СК поручил проанализировать работу систем оповещения в "Крокусе"

Глава СК поручил проанализировать работу систем оповещения в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ

Глава СК поручил проанализировать работу систем оповещения в "Крокусе"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести анализ работы систем оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта, а также... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T14:47+0300

2024-03-25T14:47+0300

2024-03-25T14:47+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести анализ работы систем оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта, а также выяснить, были ли открыты эвакуационные выходы, говорится в Telegram-канале ведомства."Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов", - сказано в сообщении.Стрельба и пожар в "Крокус Сити Холле" произошли в пятницу 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в здание перед началом концерта, расстреливая людей и бросая зажигательные шашки.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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