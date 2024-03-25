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Глава СК поручил проанализировать работу систем оповещения в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Глава СК поручил проанализировать работу систем оповещения в "Крокусе"
Глава СК поручил проанализировать работу систем оповещения в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
Глава СК поручил проанализировать работу систем оповещения в "Крокусе"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести анализ работы систем оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта, а также... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:47+0300
2024-03-25T14:47+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести анализ работы систем оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта, а также выяснить, были ли открыты эвакуационные выходы, говорится в Telegram-канале ведомства."Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов", - сказано в сообщении.Стрельба и пожар в "Крокус Сити Холле" произошли в пятницу 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в здание перед началом концерта, расстреливая людей и бросая зажигательные шашки.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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россия, ск рф, крокус сити холл, теракт, новости
Происшествия, РОССИЯ, СК РФ, Крокус сити холл, теракт, Новости
14:47 25.03.2024
 
Глава СК поручил проанализировать работу систем оповещения в "Крокусе"

Бастрыкин поручил проанализировать работу систем оповещения в "Крокусе" во время теракта

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Александр Бастрыкин
#Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести анализ работы систем оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта, а также выяснить, были ли открыты эвакуационные выходы, говорится в Telegram-канале ведомства.
"Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов", - сказано в сообщении.
Стрельба и пожар в "Крокус Сити Холле" произошли в пятницу 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в здание перед началом концерта, расстреливая людей и бросая зажигательные шашки.
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13:48
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
 
ПроисшествияРОССИЯСК РФКрокус сити холлтерактНовости
 
 
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