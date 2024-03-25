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В ЕС опровергли заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
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В ЕС опровергли заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе"
В ЕС опровергли заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС опровергли заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе"
Евросоюз опровергает причастность Киева к теракту в России. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:59+0300
2024-03-25T15:10+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
новости
теракт
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - ПРАЙМ. Евросоюз опровергает причастность Киева к теракту в России. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Стрельба и пожар в "Крокус Сити Холле", концертном зале в подмосковном Красногорске, произошли 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в здание перед началом концерта, расстреливая людей и бросая зажигательные шашки.Ранее российская сторона отмечала, что задержанные по обвинению в преступлении пытались скрыться и направлялись в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для пересечения границы."Мы это отвергаем, нет ничего, что бы указывало или доказывало бы, что Украина имеет связь с этой атакой. Мы призываем российские власти не использовать террористическую атаку в Москве в качестве предлога или как мотивацию для усиления незаконной агрессий против Украины", - отметил Стано.
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россия, крокус сити холл, новости, теракт, ес
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, Новости, теракт, ЕС
14:59 25.03.2024 (обновлено: 15:10 25.03.2024)
 
В ЕС опровергли заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

Представитель ЕС отверг заявления о причастности Украины к теракту в "Крокусе"

© Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
© Следственный комитет РФ
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - ПРАЙМ. Евросоюз опровергает причастность Киева к теракту в России. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Стрельба и пожар в "Крокус Сити Холле", концертном зале в подмосковном Красногорске, произошли 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в здание перед началом концерта, расстреливая людей и бросая зажигательные шашки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Бастрыкину доложили о расследовании теракта в "Крокусе"
14:45
Ранее российская сторона отмечала, что задержанные по обвинению в преступлении пытались скрыться и направлялись в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для пересечения границы.
"Мы это отвергаем, нет ничего, что бы указывало или доказывало бы, что Украина имеет связь с этой атакой. Мы призываем российские власти не использовать террористическую атаку в Москве в качестве предлога или как мотивацию для усиления незаконной агрессий против Украины", - отметил Стано.
 
ПроисшествияРОССИЯКрокус сити холлНовоститерактЕС
 
 
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