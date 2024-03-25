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У охранников в "Крокусе" было оружие, заявили в Госдуме

У охранников в "Крокусе" было оружие, заявили в Госдуме - 25.03.2024, ПРАЙМ

У охранников в "Крокусе" было оружие, заявили в Госдуме

У ЧОПа, работавшего в "Крокус сити холле", было оружие, однако охранники, находящиеся на службе, не имели его и спецсредства при себе. Об этом сообщил депутат... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T15:30+0300

2024-03-25T15:30+0300

2024-03-25T15:38+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. У ЧОПа, работавшего в "Крокус сити холле", было оружие, однако охранники, находящиеся на службе, не имели его и спецсредства при себе. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно есть. Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств", - отметил парламентарий.По его словам, согласно закону, частные охранные организации (ЧОО) не обязаны иметь вооруженные посты на объектах массового пребывания людей, однако, обязаны иметь служебное оружие.Ранее Генпрокуратура России не нашла нарушений в организации охраны "Крокус сити холла".Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.

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россия, крокус сити холл, теракт, новости