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У охранников в "Крокусе" было оружие, заявили в Госдуме - 25.03.2024, ПРАЙМ
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У охранников в "Крокусе" было оружие, заявили в Госдуме
У охранников в "Крокусе" было оружие, заявили в Госдуме - 25.03.2024, ПРАЙМ
У охранников в "Крокусе" было оружие, заявили в Госдуме
У ЧОПа, работавшего в "Крокус сити холле", было оружие, однако охранники, находящиеся на службе, не имели его и спецсредства при себе. Об этом сообщил депутат... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T15:30+0300
2024-03-25T15:38+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
теракт
новости
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. У ЧОПа, работавшего в "Крокус сити холле", было оружие, однако охранники, находящиеся на службе, не имели его и спецсредства при себе. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно есть. Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств", - отметил парламентарий.По его словам, согласно закону, частные охранные организации (ЧОО) не обязаны иметь вооруженные посты на объектах массового пребывания людей, однако, обязаны иметь служебное оружие.Ранее Генпрокуратура России не нашла нарушений в организации охраны "Крокус сити холла".Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.
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россия, крокус сити холл, теракт, новости
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, Новости
15:30 25.03.2024 (обновлено: 15:38 25.03.2024)
 
У охранников в "Крокусе" было оружие, заявили в Госдуме

Хинштейн: у охранников в "Крокусе" было оружие, но они работали без него

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. У ЧОПа, работавшего в "Крокус сити холле", было оружие, однако охранники, находящиеся на службе, не имели его и спецсредства при себе. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно есть. Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств", - отметил парламентарий.
По его словам, согласно закону, частные охранные организации (ЧОО) не обязаны иметь вооруженные посты на объектах массового пребывания людей, однако, обязаны иметь служебное оружие.
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Ранее Генпрокуратура России не нашла нарушений в организации охраны "Крокус сити холла".
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.
 
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