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Бастрыкин раскрыл детали о теракте в "Крокусе"
Бастрыкин раскрыл детали о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин раскрыл детали о теракте в "Крокусе"
Следствие установило полную хронологию событий теракта в "Крокус сити холле", заявил глава СК России Александр Бастрыкин. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T21:58+0300
2024-03-25T21:58+0300
2024-03-25T22:55+0300
ск
крокус сити холл
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Следствие установило полную хронологию событий теракта в "Крокус сити холле", заявил глава СК России Александр Бастрыкин."В Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Следствием установлена полная хронология произошедших событий", — доложил он президенту России Владимиру Путину.Кроме этого, глава СК сообщил, что:Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибло 139 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Басманный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.*запрещенная на территории России террористическая организация
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ск, крокус сити холл
Бастрыкин раскрыл детали о теракте в "Крокусе"
Бастрыкин доложил Путину детали расследования теракта в "Крокус Сити холле"
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Следствие установило полную хронологию событий теракта в "Крокус сити холле", заявил глава СК России Александр Бастрыкин.
"В Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Следствием установлена полная хронология произошедших событий", — доложил он президенту России Владимиру Путину.
Кроме этого, глава СК сообщил, что:
- Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке;
- Преступники, скрываясь после теракта в "Крокус Сити Холле", сбили на машине семью с двумя детьми;
- При задержании террористов были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина;
- От огнестрельных ранений в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, от пожара - 45 человек;
- По уголовному делу о теракте в "Крокусе" проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования, по ним назначено 90 судебных экспертиз;
- Террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11;
- Трое соучастников террористов предоставили боевикам квартиру и машину, а также перевозили деньги.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибло 139 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Первые выводы и заказчики. Путин обсудил на совещании теракт в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Президент России Владимир Путин на совещании после теракта заявил, что российское общество показало пример подлинной солидарности. Он поблагодарил всех, кто помогал. Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.
Вашингтон полагает, что за теракт ответственен ИГИЛ*. 25 марта официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не планируют активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов при наличии таковой. Миллер повторил, что США в начале марта передавали России информацию о подготовке теракта на концерте и через посольство в Москве обнародовали предупреждение о наличии такой угрозы. Он пообещал, что такая практика сохранится.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
*запрещенная на территории России террористическая организация