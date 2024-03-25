https://1prime.ru/20240325/dokhody-846686977.html

Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян

Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян - 25.03.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян

Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T16:00+0300

2024-03-25T16:00+0300

2024-03-25T16:00+0300

кабмин

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685848_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_6f25d8edf2f88f96403a3ff2bea612ac.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ. "Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14 процентов, а реальный - 7,8 процента. Так что, извините, в этом смысле индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт", - сказал он на встрече с фракцией КПРФ. Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. В понедельник, помимо КПРФ, пройдет его встреча и с руководством и представителями фракции ЛДПР.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин