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Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян
Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян - 25.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян
Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T16:00+0300
2024-03-25T16:00+0300
2024-03-25T16:00+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ. "Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14 процентов, а реальный - 7,8 процента. Так что, извините, в этом смысле индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт", - сказал он на встрече с фракцией КПРФ. Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. В понедельник, помимо КПРФ, пройдет его встреча и с руководством и представителями фракции ЛДПР.
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россия, михаил мишустин
Кабмин, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о росте реальных доходов россиян
Мишустин заявил, что реальные доходы населения России растут
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Индексация, выплаты и все наборы социальных мер сыграли свою роль, реальные доходы населения в России растут, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ.
"Я хочу сказать, что у нас на сегодняшний день номинальный рост заработной платы за 2023 год больше 14 процентов, а реальный - 7,8 процента. Так что, извините, в этом смысле индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт", - сказал он на встрече с фракцией КПРФ.
Мишустин начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. В понедельник, помимо КПРФ, пройдет его встреча и с руководством и представителями фракции ЛДПР.