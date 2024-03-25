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Лихачев спрогнозировал рост доли атомной генерации в энергобалансе России

Лихачев спрогнозировал рост доли атомной генерации в энергобалансе России - 25.03.2024, ПРАЙМ

Лихачев спрогнозировал рост доли атомной генерации в энергобалансе России

Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома"... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T13:11+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024" Лихачев напомнил, что к 2045 году эта доля должна вырасти до 25%. "Думаю, что никого не будет смущать цифра в треть атомного электричества, которую мы сможем достичь во второй половине текущего столетия", - сказал Лихачев.

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