https://1prime.ru/20240325/energetika-846678817.html
Лихачев спрогнозировал рост доли атомной генерации в энергобалансе России
Лихачев спрогнозировал рост доли атомной генерации в энергобалансе России - 25.03.2024, ПРАЙМ
Лихачев спрогнозировал рост доли атомной генерации в энергобалансе России
Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома"... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T13:11+0300
2024-03-25T13:11+0300
2024-03-25T13:19+0300
энергетика
россия
росатом
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83267/56/832675611_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e49fdd4473f5a74fd296f4f66db04e10.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024" Лихачев напомнил, что к 2045 году эта доля должна вырасти до 25%. "Думаю, что никого не будет смущать цифра в треть атомного электричества, которую мы сможем достичь во второй половине текущего столетия", - сказал Лихачев.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83267/56/832675611_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20fdf425c55e9e0aea3f2d8b7bfb3f82.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росатом, новости
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, Новости
Лихачев спрогнозировал рост доли атомной генерации в энергобалансе России
Лихачев: во второй половине XXI век доля атомной генерации в России может вырасти до трети
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Доля атомной генерации в общем энергобалансе РФ во второй половине XXI века может вырасти до трети с нынешних 20%, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
На пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024" Лихачев напомнил, что к 2045 году эта доля должна вырасти до 25%.
"Думаю, что никого не будет смущать цифра в треть атомного электричества, которую мы сможем достичь во второй половине текущего столетия", - сказал Лихачев.