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Лихачев назвал последствия политизации мировой атомной отрасли

Лихачев назвал последствия политизации мировой атомной отрасли - 25.03.2024, ПРАЙМ

Лихачев назвал последствия политизации мировой атомной отрасли

Политизация мировой атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, предупредил глава "Росатома " Алексей Лихачев. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T13:13+0300

2024-03-25T13:13+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Политизация мировой атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, предупредил глава "Росатома " Алексей Лихачев."Попытки разделить атомную энергетику на "плохую" и "хорошую", на "правильную" и "неправильную" ничего, кроме вреда, не принесут... Самое главное - они принесут вред безопасности", - сказал Лихачев на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024".Как только при выборе поставщиков атомных технологий будет главенствовать не профессионализм, а "политическая лояльность и цвета флага - это путь к будущей аварии, поверьте мне", подчеркнул Лихачев.

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россия, росатом, новости