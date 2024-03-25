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Лихачев назвал последствия политизации мировой атомной отрасли - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Лихачев назвал последствия политизации мировой атомной отрасли
Лихачев назвал последствия политизации мировой атомной отрасли - 25.03.2024, ПРАЙМ
Лихачев назвал последствия политизации мировой атомной отрасли
Политизация мировой атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, предупредил глава "Росатома " Алексей Лихачев. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T13:13+0300
2024-03-25T13:31+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Политизация мировой атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, предупредил глава "Росатома " Алексей Лихачев."Попытки разделить атомную энергетику на "плохую" и "хорошую", на "правильную" и "неправильную" ничего, кроме вреда, не принесут... Самое главное - они принесут вред безопасности", - сказал Лихачев на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024".Как только при выборе поставщиков атомных технологий будет главенствовать не профессионализм, а "политическая лояльность и цвета флага - это путь к будущей аварии, поверьте мне", подчеркнул Лихачев.
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россия, росатом, новости
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, Новости
13:13 25.03.2024 (обновлено: 13:31 25.03.2024)
 
Лихачев назвал последствия политизации мировой атомной отрасли

Лихачев: политизация мировой атомной отрасли может привести к аварии

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III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Политизация мировой атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, предупредил глава "Росатома " Алексей Лихачев.
"Попытки разделить атомную энергетику на "плохую" и "хорошую", на "правильную" и "неправильную" ничего, кроме вреда, не принесут... Самое главное - они принесут вред безопасности", - сказал Лихачев на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2024".
Как только при выборе поставщиков атомных технологий будет главенствовать не профессионализм, а "политическая лояльность и цвета флага - это путь к будущей аварии, поверьте мне", подчеркнул Лихачев.
 
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