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Расходы Эстонии на оборону превысят три процента ВВП, заявил МИД страны

Расходы Эстонии на оборону превысят три процента ВВП, заявил МИД страны - 25.03.2024, ПРАЙМ

Расходы Эстонии на оборону превысят три процента ВВП, заявил МИД страны

Военные расходы Эстонии в ближайшие годы превысят три процента ВВП, заявил глава МИД страны Маргус Цахкна в ходе визита в Вашингтон. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T12:12+0300

2024-03-25T12:12+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Военные расходы Эстонии в ближайшие годы превысят три процента ВВП, заявил глава МИД страны Маргус Цахкна в ходе визита в Вашингтон."Эстония понимает важность инвестиций в оборону, поэтому наши военные расходы в ближайшие годы составят более 3% ВВП. Если помощь США в области безопасности будет добавлена к нашему собственному оборонному бюджету, мы сможем укрепить нашу обороноспособность быстрее, чем планировалось", - цитирует слова министра пресс-служба пресс-служба ведомства.Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что помощь со стороны США позволит укрепить обороноспособность быстрее, чем планировалось.Помощь в размере 228 миллионов долларов, одобренная конгрессом США на прошлой неделе, подтверждает американское пристрастие к безопасности Эстонии. В рамках Балтийской инициативы по безопасности (BSI), созданной в 2020 году, ожидается выделение дополнительной финансовой помощи.Кроме того, США поддерживают своих союзников через программу иностранного военного финансирования (FMF) Министерства иностранных дел. В текущем году США выделены Эстонии 47,3 миллиона долларов, а в 2022 году - 140,5 миллиона долларов.

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эстония, сша, финансирование, новости