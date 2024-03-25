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Расходы Эстонии на оборону превысят три процента ВВП, заявил МИД страны
Расходы Эстонии на оборону превысят три процента ВВП, заявил МИД страны - 25.03.2024, ПРАЙМ
Расходы Эстонии на оборону превысят три процента ВВП, заявил МИД страны
Военные расходы Эстонии в ближайшие годы превысят три процента ВВП, заявил глава МИД страны Маргус Цахкна в ходе визита в Вашингтон. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:12+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Военные расходы Эстонии в ближайшие годы превысят три процента ВВП, заявил глава МИД страны Маргус Цахкна в ходе визита в Вашингтон."Эстония понимает важность инвестиций в оборону, поэтому наши военные расходы в ближайшие годы составят более 3% ВВП. Если помощь США в области безопасности будет добавлена к нашему собственному оборонному бюджету, мы сможем укрепить нашу обороноспособность быстрее, чем планировалось", - цитирует слова министра пресс-служба пресс-служба ведомства.Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что помощь со стороны США позволит укрепить обороноспособность быстрее, чем планировалось.Помощь в размере 228 миллионов долларов, одобренная конгрессом США на прошлой неделе, подтверждает американское пристрастие к безопасности Эстонии. В рамках Балтийской инициативы по безопасности (BSI), созданной в 2020 году, ожидается выделение дополнительной финансовой помощи.Кроме того, США поддерживают своих союзников через программу иностранного военного финансирования (FMF) Министерства иностранных дел. В текущем году США выделены Эстонии 47,3 миллиона долларов, а в 2022 году - 140,5 миллиона долларов.
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эстония, сша, финансирование, новости
ЭСТОНИЯ, США, финансирование, Новости
Расходы Эстонии на оборону превысят три процента ВВП, заявил МИД страны
Глава МИД Эстонии заверил, что военные расходы страны превысят 3% ВВП в ближайшие годы
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Военные расходы Эстонии в ближайшие годы превысят три процента ВВП, заявил глава МИД страны Маргус Цахкна в ходе визита в Вашингтон.
"Эстония понимает важность инвестиций в оборону, поэтому наши военные расходы в ближайшие годы составят более 3% ВВП. Если помощь США в области безопасности будет добавлена к нашему собственному оборонному бюджету, мы сможем укрепить нашу обороноспособность быстрее, чем планировалось", - цитирует слова министра пресс-служба пресс-служба ведомства.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что помощь со стороны США позволит укрепить обороноспособность быстрее, чем планировалось.
В Эстонии заявили о сокращении ВВП страны в 2023 году
Помощь в размере 228 миллионов долларов, одобренная конгрессом США на прошлой неделе, подтверждает американское пристрастие к безопасности Эстонии. В рамках Балтийской инициативы по безопасности (BSI), созданной в 2020 году, ожидается выделение дополнительной финансовой помощи.
Кроме того, США поддерживают своих союзников через программу иностранного военного финансирования (FMF) Министерства иностранных дел. В текущем году США выделены Эстонии 47,3 миллиона долларов, а в 2022 году - 140,5 миллиона долларов.