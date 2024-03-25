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МВД будет ежегодно запрашивать у налоговой сведения об экспатах
МВД будет ежегодно запрашивать у налоговой сведения об экспатах - 25.03.2024, ПРАЙМ
МВД будет ежегодно запрашивать у налоговой сведения об экспатах
МВД России будет ежегодно направлять запросы в Федеральную налоговую службу о доходах высококвалифицированных специалистов, работающих в Российской Федерации,... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T13:49+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. МВД России будет ежегодно направлять запросы в Федеральную налоговую службу о доходах высококвалифицированных специалистов, работающих в Российской Федерации, сказано в соответствующем документе."Запросы о предоставлении информации о полученных высококвалифицированными специалистами суммах дохода направляются не реже одного раза в год министерством внутренних дел РФ в Федеральную налоговую службу в целях контроля за соблюдением работодателями или заказчиками работ (услуг) условий", - следует из текста документа.Предыдущий порядок запросов не определял периодичность их направления, но устанавливал срок предоставления информации в пять дней с момента получения запроса, что сохраняется и в новом документе. Информация об изменениях была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
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РОССИЯ, МВД, ФНС, Новости
МВД будет ежегодно запрашивать у налоговой сведения об экспатах
МВД будет запрашивать у налоговой сведения об экспатах минимум раз в год
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. МВД России будет ежегодно направлять запросы в Федеральную налоговую службу о доходах высококвалифицированных специалистов, работающих в Российской Федерации, сказано в соответствующем документе.
"Запросы о предоставлении информации о полученных высококвалифицированными специалистами суммах дохода направляются не реже одного раза в год министерством внутренних дел РФ в Федеральную налоговую службу в целях контроля за соблюдением работодателями или заказчиками работ (услуг) условий", - следует из текста документа.
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Предыдущий порядок запросов не определял периодичность их направления, но устанавливал срок предоставления информации в пять дней с момента получения запроса, что сохраняется и в новом документе. Информация об изменениях была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.