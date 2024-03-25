https://1prime.ru/20240325/fns-846680458.html

МВД будет ежегодно запрашивать у налоговой сведения об экспатах

МВД будет ежегодно запрашивать у налоговой сведения об экспатах - 25.03.2024, ПРАЙМ

МВД будет ежегодно запрашивать у налоговой сведения об экспатах

МВД России будет ежегодно направлять запросы в Федеральную налоговую службу о доходах высококвалифицированных специалистов, работающих в Российской Федерации,... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T13:49+0300

2024-03-25T13:49+0300

2024-03-25T13:49+0300

россия

мвд

фнс

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/22/841452240_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_eb20181533d28e3100c956b47a7e6b29.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. МВД России будет ежегодно направлять запросы в Федеральную налоговую службу о доходах высококвалифицированных специалистов, работающих в Российской Федерации, сказано в соответствующем документе."Запросы о предоставлении информации о полученных высококвалифицированными специалистами суммах дохода направляются не реже одного раза в год министерством внутренних дел РФ в Федеральную налоговую службу в целях контроля за соблюдением работодателями или заказчиками работ (услуг) условий", - следует из текста документа.Предыдущий порядок запросов не определял периодичность их направления, но устанавливал срок предоставления информации в пять дней с момента получения запроса, что сохраняется и в новом документе. Информация об изменениях была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

https://1prime.ru/20230105/839393780.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвд, фнс, новости