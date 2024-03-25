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"Росатом" назвал число стран-участниц форума "Атомэкспо" в Сириусе - 25.03.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" назвал число стран-участниц форума "Атомэкспо" в Сириусе
"Росатом" назвал число стран-участниц форума "Атомэкспо" в Сириусе - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Росатом" назвал число стран-участниц форума "Атомэкспо" в Сириусе
Представители 75 стран приехали в Сириус на крупнейший международный форум по атомной энергетике "Атомэкспо-2024", сообщил организатор форума госкорпорация... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T10:40+0300
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Представители 75 стран приехали в Сириус на крупнейший международный форум по атомной энергетике "Атомэкспо-2024", сообщил организатор форума госкорпорация "Росатом". "В форуме "Атомэкспо-2024" планируют принять участие свыше 4,5 тысячи человек, среди них - участники из 75 стран ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития.
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росатом, форум, новости
Росатом, форум, Новости
10:40 25.03.2024
 
"Росатом" назвал число стран-участниц форума "Атомэкспо" в Сириусе

"Росатом": на форум "Атомэкспо" в Сириус приехали представители 75 стран

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Представители 75 стран приехали в Сириус на крупнейший международный форум по атомной энергетике "Атомэкспо-2024", сообщил организатор форума госкорпорация "Росатом".
"В форуме "Атомэкспо-2024" планируют принять участие свыше 4,5 тысячи человек, среди них - участники из 75 стран ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития.
 
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