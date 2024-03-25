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ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле
ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле - 25.03.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле
Силовые структуры предотвратили террористический акт в Барнауле, задержав трех молодых людей, которые планировали поджечь избирательный штаб накануне выборов... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T09:42+0300
2024-03-25T09:42+0300
2024-03-25T10:12+0300
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БАРНАУЛ, 25 мар - ПРАЙМ. Силовые структуры предотвратили террористический акт в Барнауле, задержав трех молодых людей, которые планировали поджечь избирательный штаб накануне выборов президента России, заявила пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю."УФСБ России по Алтайскому краю пресечена террористическая деятельность троих жителей Новосибирской области… Молодые люди изготовили пять самодельных зажигательных устройств, так называемые коктейли Молотова, с помощью которых намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ", - говорится в сообщении ведомства.В ФСБ также подчеркнули, что оперативные сотрудники смогли задержать преступную группу непосредственно возле здания штаба при попытке совершения теракта.Отмечается, что один из задержанных, мужчина 2001 года рождения, приехал в Алтайский край в конце 2023 года на заработки и получил задание от представителей запрещенной террористической организации, с которыми он поддерживал связь. Для исполнения теракта он привлек двух других участников, родившихся в 1998 и 2006 годах.Уголовное дело было возбуждено против подозреваемых. Им предъявлены обвинения за покушение на совершение террористического акта. Суд рассмотрел ходатайство следователя и принял решение заключить обвиняемых под стражу.
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ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле
ФСБ задержала в Барнауле мужчин с коктейлями Молотова у избирательного штаба
БАРНАУЛ, 25 мар - ПРАЙМ. Силовые структуры предотвратили террористический акт в Барнауле, задержав трех молодых людей, которые планировали поджечь избирательный штаб накануне выборов президента России, заявила пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю.
"УФСБ России по Алтайскому краю пресечена террористическая деятельность троих жителей Новосибирской области… Молодые люди изготовили пять самодельных зажигательных устройств, так называемые коктейли Молотова, с помощью которых намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ", - говорится в сообщении ведомства.
В ФСБ также подчеркнули, что оперативные сотрудники смогли задержать преступную группу непосредственно возле здания штаба при попытке совершения теракта.
Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды
Отмечается, что один из задержанных, мужчина 2001 года рождения, приехал в Алтайский край в конце 2023 года на заработки и получил задание от представителей запрещенной террористической организации, с которыми он поддерживал связь. Для исполнения теракта он привлек двух других участников, родившихся в 1998 и 2006 годах.
Уголовное дело было возбуждено против подозреваемых. Им предъявлены обвинения за покушение на совершение террористического акта. Суд рассмотрел ходатайство следователя и принял решение заключить обвиняемых под стражу.