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Суточная прокачка газа по "Турецкому потоку" достигла максимума, пишет СМИ - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Суточная прокачка газа по "Турецкому потоку" достигла максимума, пишет СМИ
Суточная прокачка газа по "Турецкому потоку" достигла максимума, пишет СМИ - 25.03.2024, ПРАЙМ
Суточная прокачка газа по "Турецкому потоку" достигла максимума, пишет СМИ
Прокачка газа по "Турецкому потоку" в Евросоюзе в марте достигла максимума, пишут "Ведомости", со ссылкой на данные европейской сети операторов ГТС (ENTSOG). | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T16:05+0300
2024-03-25T16:09+0300
энергетика
газ
"турецкий поток"
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Прокачка газа по "Турецкому потоку" в Евросоюзе в марте достигла максимума, пишут "Ведомости", со ссылкой на данные европейской сети операторов ГТС (ENTSOG).Уровень составил 46,2 миллиона кубометров и тем самым превысил показатель за тот же период прошлого года в полтора раза. Также он обогнал проектную мощность маршрута (43,2 млн кб/с).Сам "Турецкий поток" состоит из двух ниток такой мощности, но одна из них отвечает за прокачку газа турецким гражданам.Что касается транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), он регулярно подает выше 42 миллионов кубометров в сутки. Это является максимальным с технической точки зрения уровнем, поэтому можно сделать вывод, что в марте поставки трубопроводного российского газа в Европу достигли локального максимума.Как указывает "Ведомости", удешевление топлива послужило увеличению продаж. Российское "голубое топливо" дешевле, чем на спотовом рынке, а за последние шесть месяцев цены на газ в Европе сильно снизились. Теперь, когда стоимость российского газа упала до того же уровня, им стали больше закупаться.
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газ, "турецкий поток"
Энергетика, Газ, "Турецкий поток"
16:05 25.03.2024 (обновлено: 16:09 25.03.2024)
 
Суточная прокачка газа по "Турецкому потоку" достигла максимума, пишет СМИ

"Ведомости": прокачка газа по "Турецкому потоку" в Евросоюзе в марте достигла максимума

© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© Фото : "Турецкий поток"
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Прокачка газа по "Турецкому потоку" в Евросоюзе в марте достигла максимума, пишут "Ведомости", со ссылкой на данные европейской сети операторов ГТС (ENTSOG).
Уровень составил 46,2 миллиона кубометров и тем самым превысил показатель за тот же период прошлого года в полтора раза. Также он обогнал проектную мощность маршрута (43,2 млн кб/с).
Сам "Турецкий поток" состоит из двух ниток такой мощности, но одна из них отвечает за прокачку газа турецким гражданам.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Котировки газа в Европе повышаются на фоне ожидаемого увеличения спроса
22 марта, 14:17
Что касается транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), он регулярно подает выше 42 миллионов кубометров в сутки. Это является максимальным с технической точки зрения уровнем, поэтому можно сделать вывод, что в марте поставки трубопроводного российского газа в Европу достигли локального максимума.
Как указывает "Ведомости", удешевление топлива послужило увеличению продаж. Российское "голубое топливо" дешевле, чем на спотовом рынке, а за последние шесть месяцев цены на газ в Европе сильно снизились. Теперь, когда стоимость российского газа упала до того же уровня, им стали больше закупаться.
 
ЭнергетикаГаз"Турецкий поток"
 
 
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