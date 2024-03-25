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Шольц оценил нынешнюю ситуацию в немецкой экономике

Шольц оценил нынешнюю ситуацию в немецкой экономике - 25.03.2024, ПРАЙМ

Шольц оценил нынешнюю ситуацию в немецкой экономике

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нынешнюю трансформацию экономики Германии в сторону климатической нейтральности можно сравнить с индустриальным рывком конца... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T20:38+0300

2024-03-25T20:38+0300

2024-03-25T20:38+0300

олаф шольц

экономика германии

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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нынешнюю трансформацию экономики Германии в сторону климатической нейтральности можно сравнить с индустриальным рывком конца XIX века, которая превратила Германскую империю в индустриального гиганта. 25 марта Шольц принял участие в церемонии начала строительства завода по производству аккумуляторов для электромобилей Northvolt Gigafactory в городе Хайде на севере Германии. "Германия была, есть и остается сильной индустриальной страной, а производство хороших автомобилей - в том числе без двигателей внутреннего сгорания - остается основой нашей промышленности. Для этого нам нужны аккумуляторные элементы немецкого производства и европейского производства", - сказал Шольц, чьи слова приводит пресс-служба правительства Германии. По мнению канцлера, развитие "зеленой" промышленности и стремление к климатической нейтральности - в том числе, путем расширения производства электромобилей - обеспечивает технологический суверенитет Европы и увеличивает добавленную стоимость. "Я хочу сказать, что это путь, по которому в целом пошла наша страна. Мы переживаем время радикальных перемен, и, на мой взгляд, эти радикальные перемены невозможно переоценить. То, что мы сейчас переживаем, вероятно, соответствует великой промышленной мобилизации Германии в конце XIX века, когда переплетение инвестиций государственного и частного секторов в больших масштабах сделало возможным экономический и промышленный подъем Германии и заложило основы для многого, что мы сегодня принимаем как должное", - добавил Шольц. В конце XIX века и до начала Первой мировой войны недавно объединенная Германия вступила в фазу бурного экономического роста, сделавшего страну одним из мировых лидеров по объему ВВП. Кроме того, резко выросшая индустриальная база позволила Германии во время Первой мировой войны на протяжении четырех лет вести успешные боевые действия на два фронта, обеспечивая армию всем необходимым. В 2023 году, согласно Федеральному статистическому бюро Германии (Destatis), ВВП страны сократился на 0,3%. Правительство Германии ожидает в этом году роста экономики на 0,2%.

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олаф шольц, экономика германии