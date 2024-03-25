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Долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов
Долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов - 25.03.2024, ПРАЙМ
Долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов
Долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 февраля на фоне негативных настроений на рынке и роста американской валюты к рублю, следует из... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:23+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 февраля на фоне негативных настроений на рынке и роста американской валюты к рублю, следует из данных Московской биржи. Долларовый РТС к 12.13 мск снижается на 1,28%, до 1098,81 пункта, рублевый индекс Мосбиржи - на 0,96%, до 3241,98 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" поднимается на 15 копеек, до 92,95 рубля.
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доллар, новости
Экономика, доллар, Новости
Долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов
Долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 февраля
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 февраля на фоне негативных настроений на рынке и роста американской валюты к рублю, следует из данных Московской биржи.
Долларовый РТС к 12.13 мск снижается на 1,28%, до 1098,81 пункта, рублевый индекс Мосбиржи - на 0,96%, до 3241,98 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" поднимается на 15 копеек, до 92,95 рубля.