https://1prime.ru/20240325/indiya-846675658.html
Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию
Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию - 25.03.2024, ПРАЙМ
Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию
В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, обогнав Германию, которая была крупнейшим поставщиком в течение последних двух лет, сообщает РБК | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T11:56+0300
2024-03-25T11:56+0300
2024-03-25T12:03+0300
индия
россия
лекарства
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/25/832902580_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_970bf08413a52c2100910ac14741dfe8.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, обогнав Германию, которая была крупнейшим поставщиком в течение последних двух лет, сообщает РБК со ссылкой на данные RNC Pharma.В прошлом году Индия поставила на российский рынок 293,9 миллиона упаковок препаратов, увеличив количество поставок на три процента по сравнению с предыдущим годом. В 2021 и 2022 годах главным поставщиком была Германия, которая поставила 238,7 миллиона упаковок, что на 20 процентов меньше, отмечается в публикации.Кроме того, в список основных поставщиков входят Франция (419,3 миллиона упаковок, рост на 7,6 процента), Венгрия (112,5 миллиона упаковок, рост на 11,6 процента) и Белоруссия (109,8 миллиона упаковок, рост на 6,9 процента). Общий объем иностранных лекарств, которые поступили на российский рынок в 2023 году, составил 1,8 миллиарда упаковок.В издании подчеркнули, что с изменением спроса на рынке лекарственных препаратов меняется и конкурентная среда. Так, зарубежные производители выводят с рынка препараты, у которых есть множество аналогов, более популярных из-за низкой цены.В издании заключили, что несмотря на рост на 1,5 процента в годовом выражении, показатель остался ниже уровня 2021 года, когда в страну завезли 1,9 миллиарда упаковок. При этом большинство лекарств на рынке российского производства — в 4,1 миллиарда упаковок.
https://1prime.ru/20240325/846666424.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/25/832902580_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_17d25c94d4ac33b1142637eeaa375b60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, лекарства, новости
ИНДИЯ, РОССИЯ, лекарства, Новости
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, обогнав Германию, которая была крупнейшим поставщиком в течение последних двух лет, сообщает
РБК со ссылкой на данные RNC Pharma.
В прошлом году Индия поставила на российский рынок 293,9 миллиона упаковок препаратов, увеличив количество поставок на три процента по сравнению с предыдущим годом. В 2021 и 2022 годах главным поставщиком была Германия, которая поставила 238,7 миллиона упаковок, что на 20 процентов меньше, отмечается в публикации.
Кроме того, в список основных поставщиков входят Франция (419,3 миллиона упаковок, рост на 7,6 процента), Венгрия (112,5 миллиона упаковок, рост на 11,6 процента) и Белоруссия (109,8 миллиона упаковок, рост на 6,9 процента). Общий объем иностранных лекарств, которые поступили на российский рынок в 2023 году, составил 1,8 миллиарда упаковок.
Госзакупки медизделий и лекарств выросли в России на семь процентов
В издании подчеркнули, что с изменением спроса на рынке лекарственных препаратов меняется и конкурентная среда. Так, зарубежные производители выводят с рынка препараты, у которых есть множество аналогов, более популярных из-за низкой цены.
В издании заключили, что несмотря на рост на 1,5 процента в годовом выражении, показатель остался ниже уровня 2021 года, когда в страну завезли 1,9 миллиарда упаковок. При этом большинство лекарств на рынке российского производства — в 4,1 миллиарда упаковок.