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Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию
Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию - 25.03.2024, ПРАЙМ
Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию
В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, обогнав Германию, которая была крупнейшим поставщиком в течение последних двух лет, сообщает РБК | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T11:56+0300
2024-03-25T12:03+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, обогнав Германию, которая была крупнейшим поставщиком в течение последних двух лет, сообщает РБК со ссылкой на данные RNC Pharma.В прошлом году Индия поставила на российский рынок 293,9 миллиона упаковок препаратов, увеличив количество поставок на три процента по сравнению с предыдущим годом. В 2021 и 2022 годах главным поставщиком была Германия, которая поставила 238,7 миллиона упаковок, что на 20 процентов меньше, отмечается в публикации.Кроме того, в список основных поставщиков входят Франция (419,3 миллиона упаковок, рост на 7,6 процента), Венгрия (112,5 миллиона упаковок, рост на 11,6 процента) и Белоруссия (109,8 миллиона упаковок, рост на 6,9 процента). Общий объем иностранных лекарств, которые поступили на российский рынок в 2023 году, составил 1,8 миллиарда упаковок.В издании подчеркнули, что с изменением спроса на рынке лекарственных препаратов меняется и конкурентная среда. Так, зарубежные производители выводят с рынка препараты, у которых есть множество аналогов, более популярных из-за низкой цены.В издании заключили, что несмотря на рост на 1,5 процента в годовом выражении, показатель остался ниже уровня 2021 года, когда в страну завезли 1,9 миллиарда упаковок. При этом большинство лекарств на рынке российского производства — в 4,1 миллиарда упаковок.
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индия, россия, лекарства, новости
ИНДИЯ, РОССИЯ, лекарства, Новости
11:56 25.03.2024 (обновлено: 12:03 25.03.2024)
 
Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию

RNC Pharma: Индия обогнала Германию по поставкам лекарств в Россию

© РИА Новости . Евгений Козырев | Перейти в медиабанкВ физико-химической лаборатории
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Евгений Козырев
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, обогнав Германию, которая была крупнейшим поставщиком в течение последних двух лет, сообщает РБК со ссылкой на данные RNC Pharma.
В прошлом году Индия поставила на российский рынок 293,9 миллиона упаковок препаратов, увеличив количество поставок на три процента по сравнению с предыдущим годом. В 2021 и 2022 годах главным поставщиком была Германия, которая поставила 238,7 миллиона упаковок, что на 20 процентов меньше, отмечается в публикации.
Кроме того, в список основных поставщиков входят Франция (419,3 миллиона упаковок, рост на 7,6 процента), Венгрия (112,5 миллиона упаковок, рост на 11,6 процента) и Белоруссия (109,8 миллиона упаковок, рост на 6,9 процента). Общий объем иностранных лекарств, которые поступили на российский рынок в 2023 году, составил 1,8 миллиарда упаковок.
Фармацевтическая фабрика - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Госзакупки медизделий и лекарств выросли в России на семь процентов
05:31
В издании подчеркнули, что с изменением спроса на рынке лекарственных препаратов меняется и конкурентная среда. Так, зарубежные производители выводят с рынка препараты, у которых есть множество аналогов, более популярных из-за низкой цены.
В издании заключили, что несмотря на рост на 1,5 процента в годовом выражении, показатель остался ниже уровня 2021 года, когда в страну завезли 1,9 миллиарда упаковок. При этом большинство лекарств на рынке российского производства — в 4,1 миллиарда упаковок.
 
ИНДИЯРОССИЯлекарстваНовости
 
 
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