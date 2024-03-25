https://1prime.ru/20240325/indiya-846675658.html

Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию

Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию - 25.03.2024, ПРАЙМ

Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию

В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, обогнав Германию, которая была крупнейшим поставщиком в течение последних двух лет, сообщает РБК | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T11:56+0300

2024-03-25T11:56+0300

2024-03-25T12:03+0300

индия

россия

лекарства

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83290/25/832902580_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_970bf08413a52c2100910ac14741dfe8.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, обогнав Германию, которая была крупнейшим поставщиком в течение последних двух лет, сообщает РБК со ссылкой на данные RNC Pharma.В прошлом году Индия поставила на российский рынок 293,9 миллиона упаковок препаратов, увеличив количество поставок на три процента по сравнению с предыдущим годом. В 2021 и 2022 годах главным поставщиком была Германия, которая поставила 238,7 миллиона упаковок, что на 20 процентов меньше, отмечается в публикации.Кроме того, в список основных поставщиков входят Франция (419,3 миллиона упаковок, рост на 7,6 процента), Венгрия (112,5 миллиона упаковок, рост на 11,6 процента) и Белоруссия (109,8 миллиона упаковок, рост на 6,9 процента). Общий объем иностранных лекарств, которые поступили на российский рынок в 2023 году, составил 1,8 миллиарда упаковок.В издании подчеркнули, что с изменением спроса на рынке лекарственных препаратов меняется и конкурентная среда. Так, зарубежные производители выводят с рынка препараты, у которых есть множество аналогов, более популярных из-за низкой цены.В издании заключили, что несмотря на рост на 1,5 процента в годовом выражении, показатель остался ниже уровня 2021 года, когда в страну завезли 1,9 миллиарда упаковок. При этом большинство лекарств на рынке российского производства — в 4,1 миллиарда упаковок.

https://1prime.ru/20240325/846666424.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, россия, лекарства, новости