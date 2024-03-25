https://1prime.ru/20240325/izrail-846692490.html

МИД Израиля назвал условие для прекращения боевых действий

МИД Израиля назвал условие для прекращения боевых действий - 25.03.2024, ПРАЙМ

МИД Израиля назвал условие для прекращения боевых действий

Израиль прекратит военные действия в секторе Газа, только после освобождения заложников, заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T20:09+0300

2024-03-25T20:09+0300

2024-03-25T21:19+0300

политика

палестино-израильский конфликт

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар — ПРАЙМ. Израиль прекратит военные действия в секторе Газа, только после освобождения заложников, заявил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.Так, израильская сторона ответила на принятую в СБ ООН резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в палестинском анклаве на месяц Рамадан"Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим (радикальное палестинское движение) ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой", — сообщил Кац в социальной сети X. С подобным заявлением министр обороны Израиля, заявив, что отсутствие решительной победы в секторе Газа может приблизить Израиль к войне с шиитским движением "Хезболлах" в Ливане.ХАМАС в свою очередь приветствовал резолюцию СБ ООН о прекращении огня. Палестинское движение призвало СБ ООН оказать давление на Израиль, чтобы он "соблюдал режим прекращения огня и прекратил геноцид и этнические чистки против нашего народа". Также ХАМАС заявил о готовности обменяться пленными.В это на заявления Каца официальный представитель генсека ООН Фархан Хак указал, что данная резолюция является обязательной к исполнению. Однако официальный представитель от американского правительства заявил, что США резолюцию таковой не считает.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Россия прояснит заявление США об "необязательной" резолюции.Позже координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США выступают за прекращение огня в Газе, но не согласны с резолюцией СБ ООН.Ранее СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан. Четырнадцать стран голосовали "за", США воздержались. Текст резолюции не предусматривает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля. Администрация премьера Израиля Биньямина Нетаньяху считает, что отсутствие последовательной американской позиции в конфликте вредит интересам еврейского государства. Вследствие этого Нетаньяху передумал направлять в Вашингтон делегацию, которая должна была обсудить планируемую операции в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

https://1prime.ru/20240323/izrail-846647523.html

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палестино-израильский конфликт