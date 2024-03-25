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В Кремле прокомментировали дискуссию вокруг моратория на смертную казнь
В Кремле прокомментировали дискуссию вокруг моратория на смертную казнь - 25.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали дискуссию вокруг моратория на смертную казнь
Кремль не участвует в обсуждениях возможности возвращения в Россию смертной казни, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:54+0300
2024-03-25T12:54+0300
2024-03-25T12:54+0300
происшествия
мораторий на смертную казнь
кремль
дмитрий песков
крокус сити холл
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Кремль не участвует в обсуждениях возможности возвращения в Россию смертной казни, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Ему задали вопрос, как Кремль относится к дискуссии вокруг этой темы."Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии", - сказал Песков.Вопрос об отмене моратория на смертную казнь вновь подняли посте теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске 22 марта.Так, уже в пятницу координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук, в свою очередь, предложил ввести казнь не только за терроризм, но и за госизмену. За возвращение смертной казни для террористов также выступили советник Генпрокурора России Наталья Поклонская, депутат от Крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сенатор Елена Афанасьева.При этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков высказался против смертной казни. По его словам, судебные ошибки неизбежны, и ни одна ошибка не стоит человеческой жизни.
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мораторий на смертную казнь, кремль, дмитрий песков, крокус сити холл
Происшествия, мораторий на смертную казнь, Кремль, Дмитрий Песков, Крокус сити холл
В Кремле прокомментировали дискуссию вокруг моратория на смертную казнь
Песков: Кремль сейчас не участвует в дискуссии вокруг моратория на смертную казнь
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Кремль не участвует в обсуждениях возможности возвращения в Россию смертной казни, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Ему задали вопрос, как Кремль относится к дискуссии вокруг этой темы.
"Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии", - сказал Песков.
Вопрос об отмене моратория на смертную казнь вновь подняли посте теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске 22 марта.
Так, уже в пятницу координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук, в свою очередь, предложил ввести казнь не только за терроризм, но и за госизмену.
В Госдуме намерены инициировать введение в России казни для террористов
За возвращение смертной казни для террористов также выступили советник Генпрокурора России Наталья Поклонская, депутат от Крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сенатор Елена Афанасьева.
При этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков высказался против смертной казни. По его словам, судебные ошибки неизбежны, и ни одна ошибка не стоит человеческой жизни.