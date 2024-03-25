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В Кремле прокомментировали дискуссию вокруг моратория на смертную казнь

В Кремле прокомментировали дискуссию вокруг моратория на смертную казнь - 25.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали дискуссию вокруг моратория на смертную казнь

Кремль не участвует в обсуждениях возможности возвращения в Россию смертной казни, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T12:54+0300

2024-03-25T12:54+0300

2024-03-25T12:54+0300

происшествия

мораторий на смертную казнь

кремль

дмитрий песков

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Кремль не участвует в обсуждениях возможности возвращения в Россию смертной казни, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Ему задали вопрос, как Кремль относится к дискуссии вокруг этой темы."Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии", - сказал Песков.Вопрос об отмене моратория на смертную казнь вновь подняли посте теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске 22 марта.Так, уже в пятницу координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук, в свою очередь, предложил ввести казнь не только за терроризм, но и за госизмену. За возвращение смертной казни для террористов также выступили советник Генпрокурора России Наталья Поклонская, депутат от Крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, сенатор Елена Афанасьева.При этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков высказался против смертной казни. По его словам, судебные ошибки неизбежны, и ни одна ошибка не стоит человеческой жизни.

https://1prime.ru/20240323/sheremet-846634711.html

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мораторий на смертную казнь, кремль, дмитрий песков, крокус сити холл