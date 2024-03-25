https://1prime.ru/20240325/krokus-846677611.html
Российские спецслужбы сами работают по теракту в "Крокусе", заявил Песков
Российские спецслужбы сами работают по теракту в "Крокусе", заявил Песков - 25.03.2024, ПРАЙМ
Российские спецслужбы сами работают по теракту в "Крокусе", заявил Песков
Российские спецслужбы не запрашивали помощи других стран в расследовании теракта в "Крокус сити холле", дело ведут сами. Об этом заявил пресс-секретарь... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:40+0300
2024-03-25T12:40+0300
2024-03-25T12:40+0300
происшествия
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спецслужбы
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские спецслужбы не запрашивали помощи других стран в расследовании теракта в "Крокус сити холле", дело ведут сами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл№ произошел теракт. По словам очевидцев, несколько мужчин в камуфляже и без масок ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По данным Следственного комитета, 157 человек, в том числе трое детей, погибли. Как сообщало МЧС, 152 человека пострадали."Наши службы работают самостоятельно, здесь сейчас ни о какой помощи речи не идет", - сказал Песков.Так он ответил на вопрос журналистов о том, предоставил ли запад какую-либо инфолрмацию по теракту.Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Кремль не будет давать комментарии о ходе следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле". По его словам, информация о возможных терактах идет по линии спецслужб, она относится к категории чувствительной и не разглашается.
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дмитрий песков, крокус сити холл, спецслужбы, москва, россия, владимир путин
Происшествия, Дмитрий Песков, Крокус сити холл, спецслужбы, МОСКВА, РОССИЯ, Владимир Путин
Российские спецслужбы сами работают по теракту в "Крокусе", заявил Песков
Песков: спецслужбы РФ работают по теракту в "Крокусе" сами, о помощи других стран речи нет
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские спецслужбы не запрашивали помощи других стран в расследовании теракта в "Крокус сити холле", дело ведут сами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл№ произошел теракт. По словам очевидцев, несколько мужчин в камуфляже и без масок ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По данным Следственного комитета, 157 человек, в том числе трое детей, погибли. Как сообщало МЧС, 152 человека пострадали.
"Наши службы работают самостоятельно, здесь сейчас ни о какой помощи речи не идет", - сказал Песков.
Спасатели МЧС разобрали более 645 кубометров завалов в "Крокусе"
Так он ответил на вопрос журналистов о том, предоставил ли запад какую-либо инфолрмацию по теракту.
Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Кремль не будет давать комментарии о ходе следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле". По его словам, информация о возможных терактах идет по линии спецслужб, она относится к категории чувствительной и не разглашается.