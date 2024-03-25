https://1prime.ru/20240325/krokus-846677611.html

Российские спецслужбы сами работают по теракту в "Крокусе", заявил Песков

Российские спецслужбы сами работают по теракту в "Крокусе", заявил Песков - 25.03.2024, ПРАЙМ

Российские спецслужбы сами работают по теракту в "Крокусе", заявил Песков

Российские спецслужбы не запрашивали помощи других стран в расследовании теракта в "Крокус сити холле", дело ведут сами. Об этом заявил пресс-секретарь... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T12:40+0300

2024-03-25T12:40+0300

2024-03-25T12:40+0300

происшествия

дмитрий песков

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские спецслужбы не запрашивали помощи других стран в расследовании теракта в "Крокус сити холле", дело ведут сами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл№ произошел теракт. По словам очевидцев, несколько мужчин в камуфляже и без масок ворвались в зал, начали расстреливать людей и бросать зажигательные шашки. По данным Следственного комитета, 157 человек, в том числе трое детей, погибли. Как сообщало МЧС, 152 человека пострадали."Наши службы работают самостоятельно, здесь сейчас ни о какой помощи речи не идет", - сказал Песков.Так он ответил на вопрос журналистов о том, предоставил ли запад какую-либо инфолрмацию по теракту.Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Кремль не будет давать комментарии о ходе следствия по делу о теракте в "Крокус сити холле". По его словам, информация о возможных терактах идет по линии спецслужб, она относится к категории чувствительной и не разглашается.

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дмитрий песков, крокус сити холл, спецслужбы, москва, россия, владимир путин