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Бизнес оказывает помощь семьям погибших и пострадавших в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Бизнес оказывает помощь семьям погибших и пострадавших в "Крокусе"
Бизнес оказывает помощь семьям погибших и пострадавших в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
Бизнес оказывает помощь семьям погибших и пострадавших в "Крокусе"
Российский бизнес поддерживает семьи погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта. Банки собирают заявки на урегулирование... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T15:44+0300
2024-03-25T15:47+0300
происшествия
крокус сити холл
банки
поддержка
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Российский бизнес поддерживает семьи погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта. Банки собирают заявки на урегулирование долгов, а компании и общественные организации оказывают определенные преференции или прямую финансовую помощь.Сейчас системно значимые банки формируют информацию о своих клиентах, погибших и пострадавших в ходе теракта в подмосковном Красногорске и фиксируют все заявки на урегулирование долгов. После этого представители банка сами будут звонить клиентам, либо их представителям.Маркетплейс Wildberries перечислил денежные средства семьям погибших и пострадавшим в фонд "Российского Красного Креста". Также компания приняла решение продлить срок хранения товаров во всех ПВЗ Москвы и Московской области, чтобы покупатели могли забрать свои товары, когда будут к этому готовы.Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price направит направит часть доходов пострадавшим от теракта и ввела бесплатную доставку по РФ.Российские авиакомпании предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким. А Сервис Ostrovok оплатит родственникам погибших и пострадавших в теракте отели в Москве.Театр Олега Табакова пожертвует все врученные средства от спектакля "Ревизор" 25 марта пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ) направит средства от продажи билетов на спектакль "Где нет зимы" в фонд Российского красного креста на помощь семьям погибших и пострадавшихСтрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны, суд уже предъявил им обвинения. Они арестованы до 22 мая.
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крокус сити холл, банки, поддержка
Происшествия, Крокус сити холл, Банки, поддержка
15:44 25.03.2024 (обновлено: 15:47 25.03.2024)
 
Бизнес оказывает помощь семьям погибших и пострадавших в "Крокусе"

Российский бизнес оказывает помощь семьям погибших и пострадавших в "Крокус сити холле"

© Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
© Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Российский бизнес поддерживает семьи погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта. Банки собирают заявки на урегулирование долгов, а компании и общественные организации оказывают определенные преференции или прямую финансовую помощь.
Сейчас системно значимые банки формируют информацию о своих клиентах, погибших и пострадавших в ходе теракта в подмосковном Красногорске и фиксируют все заявки на урегулирование долгов. После этого представители банка сами будут звонить клиентам, либо их представителям.
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
ВТБ, "Почта банк" и "МТС банк" спишут кредиты жертв при теракте в "Крокусе"
23 марта, 21:11
Маркетплейс Wildberries перечислил денежные средства семьям погибших и пострадавшим в фонд "Российского Красного Креста". Также компания приняла решение продлить срок хранения товаров во всех ПВЗ Москвы и Московской области, чтобы покупатели могли забрать свои товары, когда будут к этому готовы.
Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price направит направит часть доходов пострадавшим от теракта и ввела бесплатную доставку по РФ.
Российские авиакомпании предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким. А Сервис Ostrovok оплатит родственникам погибших и пострадавших в теракте отели в Москве.
Театр Олега Табакова пожертвует все врученные средства от спектакля "Ревизор" 25 марта пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ) направит средства от продажи билетов на спектакль "Где нет зимы" в фонд Российского красного креста на помощь семьям погибших и пострадавших
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны, суд уже предъявил им обвинения. Они арестованы до 22 мая.
 
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