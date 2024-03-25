https://1prime.ru/20240325/krokus-846687881.html
В Подмосковье отчитались о госпитализированных после теракта в "Крокусе"
В Подмосковье отчитались о госпитализированных после теракта в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
В Подмосковье отчитались о госпитализированных после теракта в "Крокусе"
Госпитализиированными после теракта в "Крокус сити холле" остаются 96 человек, 23 человека выписались, следует из публикации на сайте подмосковного депздрава. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T16:32+0300
2024-03-25T16:32+0300
2024-03-25T16:32+0300
происшествия
крокус сити холл
госпитализация
пострадавшие
подмосковье
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госпитализиированными после теракта в "Крокус сити холле" остаются 96 человек, 23 человека выписались, следует из публикации на сайте подмосковного депздрава.Отмечается, что, по данным на 15:00 по московскому времени, 119 человек пострадали, из них 23 выписаны, 96 - в больницах.22 марта в "Крокус сити холле" произошла стрельба, затем пожар. В результате теракта 137 человек погибли, 152 пострадали.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, госпитализация, пострадавшие, подмосковье
Происшествия, Крокус сити холл, госпитализация, пострадавшие, ПОДМОСКОВЬЕ
В Подмосковье отчитались о госпитализированных после теракта в "Крокусе"
Депздрав Подмосковья: после теракта в "Крокусе" 96 человек госпитализированы, выписаны 23
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госпитализиированными после теракта в "Крокус сити холле" остаются 96 человек, 23 человека выписались, следует из публикации на сайте подмосковного депздрава.
Отмечается, что, по данным на 15:00 по московскому времени, 119 человек пострадали, из них 23 выписаны, 96 - в больницах.
Бизнес оказывает помощь семьям погибших и пострадавших в "Крокусе"
22 марта в "Крокус сити холле" произошла стрельба, затем пожар. В результате теракта 137 человек погибли, 152 пострадали.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.