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Россельхознадзор предложит перераспределить квоты между экспортерами зерна - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Россельхознадзор предложит перераспределить квоты между экспортерами зерна
Россельхознадзор предложит перераспределить квоты между экспортерами зерна - 25.03.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор предложит перераспределить квоты между экспортерами зерна
Россельхознадзор предложит Минсельхозу перераспределить квоты между экспортерами зерна в свете нарушений фитосанитарных требований, говорится в сообщении... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:11+0300
2024-03-25T14:11+0300
россельхознадзор
зерно
квоты
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор предложит Минсельхозу перераспределить квоты между экспортерами зерна в свете нарушений фитосанитарных требований, говорится в сообщении ведомства. "Россельхознадзор считает необходимым внести предложение в Минсельхоз России о перераспределении квот между экспортерами зерна... В случае наличия систематических несоответствий со стороны экспортеров зерна и большим количеством выданных Россельхознадзором предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, служба считает целесообразным перераспределять объемы ранее утвержденных квот на вывоз зерна", - говорится в сообщении. На прошлой неделе Россельхознадзор сообщал, что обеспокоен карантинным фитосанитарным состоянием экспортных партий зерна. Так, в 2023 году в адрес службы поступило 33 уведомления о несоответствии российского зерна, а с начала 2024 года - уже 13. В частности, ведомство указывало, что с начала года у ТД "РИФ" выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 экспортных партиях зерна объемом более 1 миллиона тонн, и что компания не приняла должных мер по контролю. Размер квоты на экспорт зерна (начала действовать с 15 февраля) составляет 24 миллиона тонн, она разделяется на основную (90%) и дополнительную части. Минсельхоз РФ в начале февраля утвердил распределение в 2024 году основной части квоты между 261 компанией, при этом наибольшие долю получили ведущие экспортеры: "Грейн гейтс" - 4,28 миллиона тонн, ТД "РИФ" - 3,97 миллиона тонн, "Астон" - 2,19 миллиона тонн, "МЗК Экспорт" - 1,31 миллиона тонн, "ОЗК трейдинг" - 985,75 тысячи тонн. В начале марта были распределены 150 тысяч тонн дополнительной части тарифных квот.
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россельхознадзор, зерно, квоты
Россельхознадзор, зерно, квоты
14:11 25.03.2024
 
Россельхознадзор предложит перераспределить квоты между экспортерами зерна

Россельхознадзор предложит Минсельхозу перераспределить квоты между экспортерами зерна

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор предложит Минсельхозу перераспределить квоты между экспортерами зерна в свете нарушений фитосанитарных требований, говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор считает необходимым внести предложение в Минсельхоз России о перераспределении квот между экспортерами зерна... В случае наличия систематических несоответствий со стороны экспортеров зерна и большим количеством выданных Россельхознадзором предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, служба считает целесообразным перераспределять объемы ранее утвержденных квот на вывоз зерна", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе Россельхознадзор сообщал, что обеспокоен карантинным фитосанитарным состоянием экспортных партий зерна. Так, в 2023 году в адрес службы поступило 33 уведомления о несоответствии российского зерна, а с начала 2024 года - уже 13. В частности, ведомство указывало, что с начала года у ТД "РИФ" выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 экспортных партиях зерна объемом более 1 миллиона тонн, и что компания не приняла должных мер по контролю.
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Размер квоты на экспорт зерна (начала действовать с 15 февраля) составляет 24 миллиона тонн, она разделяется на основную (90%) и дополнительную части. Минсельхоз РФ в начале февраля утвердил распределение в 2024 году основной части квоты между 261 компанией, при этом наибольшие долю получили ведущие экспортеры: "Грейн гейтс" - 4,28 миллиона тонн, ТД "РИФ" - 3,97 миллиона тонн, "Астон" - 2,19 миллиона тонн, "МЗК Экспорт" - 1,31 миллиона тонн, "ОЗК трейдинг" - 985,75 тысячи тонн. В начале марта были распределены 150 тысяч тонн дополнительной части тарифных квот.
 
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